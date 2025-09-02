Specialistas apie pasiruošimą šildymo sezonui: „Ši įranga efektyvesnė už židinį ar krosnį“

Visus atsakymus į tai ekspertai pateikia tinklalaidėje „Statybų gidas“.
„Lietuvoje pirmieji šilumos siurbliai atsirado maždaug prieš 25 metus. Skandinavijoje tokia įranga skaičiuoja jau daugiau nei 50 metų. Žmonėms tai tapo kasdienybe, o pas mus įvairūs šilumos siurbliai sparčiau populiarėti pradėjo turbūt prieš daugiau nei 5 metus. Aišku, prie to prisideda ir įvairios subsidijos, skatinimo programos, suteikiančios galimybę senesnių nei 5 metais namų savininkams atnaujinti šildymo sistemas, gaunant valstybės paramą.
Tačiau iš esmės proveržiu tapo šiuolaikinių įrenginių eksploatacinės savybės: jie lengvai montuojami, o savo galimybėmis patenkina įvairiausių klientų poreikius – šildo arba vėsina patalpas, ruošia karštą vandenį, yra tylūs, veikia komfortiškai“, – pasakoja bendrovės „Eko2Šiluma“ vadovas Rolandas Grikšas.
Trys pagrindinės rūšys
Specialistai išskiria tris pagrindines įrangos rūšis – šilumos siurblius „oras – oras“, šilumos siurblius „oras – vanduo“ ir geoterminio šildymo įrenginius.
„Oras-oras“ šilumos siurbliai yra bene paprasčiausiai sumontuojami. Jie puikiai tinka ir senesnės statybos pastatams, kurie gal nėra ypatingai sandarūs – tada oro cirkuliacija padeda ventiliuoti patalpas, užkerta kelią perteklinės drėgmės bei pelėsio atsiradimui. Tokie įrenginiai greitai pakelia temperatūrą iki pageidaujamos, o vasarą jie dar ir vėsina patalpas. Kai kurių gamintojų šilumos siurbliai dar ir jonizuoja, filtruoja, valo orą – tad nedidelis įrenginys gali atnešti tikrai daug naudų, ne vien komfortišką oro temperatūrą“, – teigia R. Grikšas.
„Permainos namų ūkių katilinėse prasidėjo jau senokai, kaminų dabar matome vis mažiau. Nekilnojamojo turto rinka sureagavo į tas technologines naujoves labai operatyviai. Aišku, reikalingi finansiniai resursai, kad seną kieto kuro katilą pakeistume į, pavyzdžiui, šilumos siurblį, bet paramų programos šitą procesą tikrai paspartino. O žmonės, supratę, kokį komforto lygį gali užtikrinti šilumos siurbliai, į malkas ar briketus tikrai nebenori dairytis atgal“, – pritardamas R. Grikšui teigia nekilnojamojo turto brokeris Arūnas Adamonis.
Šiuolaikiška įranga gali nepriekaištingai veikti bet kokiuose būstuose. Tik reikia įvertinti, kad įšildyti žiemą, pavyzdžiui, 50 kvadratinių metrų ploto sodybą, reikia mažiau laiko ir energijos resursų, o 3–5 kartus erdvesnio namo, kuriame palaikoma, pavyzdžiui, 10–12 laipsnių temperatūra, per pusvalandį prišildyti nepavyks.
Geriau už židinius ar krosnis
„Ši įranga tikrai bus gerokai efektyvesnė nei paprastas ir lietuviams įprastas židinys ar krosnis sodybose. Jeigu atvažiuojate žiemą su mažais vaikais, vėsa ar net šaltis patalpose neatrodo patrauklus savaitgalio praleidimo scenarijus“, – argumentus naujos įrangos naudai išsako Arūnas Adamonis.
Saulės baterijos ant namų ar sodybų stogų tapo beveik kasdienybe, todėl atsinaujinančių resursų naudojimas suteikia daugiau laisvės rinktis šiuolaikiškus sprendimus.
„Jeigu turime 10 kilovatų galios saulės elektrinę, labai tikėtina, kad visos energijos neišnaudosite, jei šildysitės, pavyzdžiui, dujomis ar kietuoju kuru. Tokiu atveju įsirengti šilumos siurblį yra ir ekonomiškai racionalus sprendimas. Be abejo, ir komfortas, naujas kokybės lygis, suteikiantis jums kur kas daugiau laisvo laiko, nei kasdieniais rūpesčiai prie malkinio katilo“, – pasakoja R. Grikšas.
Tačiau jis primena dar vieną dalyką: įrangai reikalinga reguliari priežiūra. Būtina reguliariai valyti arba keisti filtrus, rūpintis, kad sistema veiktų tvarkingai, o kai kuriuos patikros ir derinimo darbus gali atlikti tik patyrę specialistai. Bet juk prie nepigiai kainuojančios įrangos su replėmis ir dideliu plaktuku turbūt nereikia lįsti – reguliarias patikras turėtų atlikti kvalifikuoti meistrai.
Anot laidos pašnekovų, šiuolaikiniai įrenginiai efektyviai veikia esant 35 laipsnių šalčiui. Nors apie tokius speigus mes Lietuvoje jau esame pamiršę, bet dabartiniai šilumos siurbliai ne tik naudoja ekologišką šaltnešį, bet ir užtikrina labai patrauklias energijos sąnaudas, net ir esant ypatingai šaltam orui.
Tad atėjo jūsų eilė priimti sprendimą – kokį šildymo būdą pasirinksite statomame name ar sodyboje, o gal kokiu įrenginiu papildysite turimą šildymo sistemą.
Plačiau apie tai – laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje.
