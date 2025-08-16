Prisimenate Kristiną iš serialo „Moterys meluoja geriau“? Štai ką žinoma moteris veikia dabar

Meditacijos centras – tai šeimos verslas, kurį Edita atidarė su vyru Linu. Ši vieta ne eilinė ne tik todėl, jog vykdoma jos veikla išskirtinė, bet ir dėl to, jog Edita su Linu viską statė savo rankomis: „Idėja buvo vyro, aš tiesiog įsiklausiau į ją. Mes patys esam praktikuojantys ir mums ta idėja pasirodė artima“.
„Jis tapo toks šeimyninis, jaukus, apgalvotas ir pritaikytas visiems atvykstantiems praktikuotojams. Prieš atsirandant savo centrui, keliavome po Korėjos vienuolynus, žiūrėjome, kaip jie yra pastatyti ten, kaip įrengtos salės, remdamiesi tais pavyzdžiais daug ką darėm panašiai“, – pasakoja moteris.
Edita atvirauja, kad reikėjo, įdėti labai daug darbo, jog pastatytų šį centrą. Visos statybos truko kiek ilgiau nei metus, nors, kaip teigia Edita, konkretų laiko rėžį sunku pasakyti, kadangi kai darai iš meilės, laiko, finansų ir jėgų neskaičiuoji. Pats pasiruošimas reikalavo kur kas daugiau laiko.
Sakoma, jog šeimoje dirbti yra sudėtinga, kyla nesutarimų. Čia Edita atvirauja, jog meluoti negali:
„Aš meluočiau, jei sakyčiau, kad ginčų nebuvo, bet stengiamės turėti savo sritis. Linas rūpinasi bendravimu su mokytojais, kurie ateina pas mus, aš rūpinuosi konkrečiais žmonių poreikiais, kam ir ko reikia. Dar mano sritis – maitinimas, kadangi daug apie tai domiuosi, man rūpi, kad maistas būtų ne tik skanus, bet ir pilnavertis. Žodžiu, stengiamės daryti kiekvienas savo“.
Kokie užsiėmimai laukia atvykus į meditacijos centrą?
Meditacijos stovykla tikrai ne ta vieta, kur jausiesi vienas ir vienišas. Atvykus globos ne tik Edita ir Linas, bet ir mokytojai.
„Vyksta stovyklos. Atvažiuoja įvairiausi mokytojai, vyksta jogos, tylos stovyklos, meditacijos. Vyksta vaikų ir jaunimo stovykla“, – apie veiklas pasakoja Edita.
Nors stovykla labiausiai kelia asociacijas su vasara, šiame meditacijų centre stovyklos vyksta visus metus, o jų trukmė gali būti labai įvairi. Edita stengiasi būti visose stovyklose ir pati, kad galėtų atliepti visus medituoti atvykstančiųjų poreikius.
„Matome, kad to labai reikia. Dabar žmonėms tikrai yra sudėtingas laikas. Jaučiamės kiekvienas sau, nerimastingi, skubantys, atskirti nuo savęs, nuo vienas kito, nuo pasaulio, tai žmonės atvažiuoja, kad sugrįžtų į save, pailsėtų, nusiramintų, susijungtų su aplinka, su savimi“, – apie svarbą pasakoja Edita.
Darbų derinimas
Turint savo verslus, visi žino, jog tai darbas reikalaujantis ir atimantis daug laiko. Edita neslepia, jog derinti tarpusavyje meditacijos centro veiklą, aktorystę ir kitas veiklas yra be galo sudėtinga:
„Dar juokėmės su draugais, kurie taip pat turi daug visokių veiklų, tai iš šono atrodo, jog labai viskas lengva, kai žmonės klausia, kaip tu spėji, tai taip ir pasakai – aš nespėju. Tu tiesiog susidėlioji prioritetus, kas tą minutę yra svarbiausia arba tikrai būtina“, – atvirauja Edita.
Idealus laiko skaičiavimas, greičiausia egzistuoja tik svajonėse, todėl nespėti yra žmogiška: „Kartais tiesiog persitempiu, o kartais pavyksta geriau viską padaryti, sklandžiau, kartais tiesiog dirbi savo laisvo laiko sąskaita“, – pasakoja Edita.
„Aš visus tuos darbų suderinimus labiausia pajutau, kai stačiau mono spektaklį. Tuomet už visus procesus tapau atsakinga pati. Už visiškai viską, tai tada pamačiau, koks yra skirtumas, kai ateini ne į kokią nors jau paruoštą darbo vietą, o turi ją pats susiorganizuoti, tai reikalauja labai daug laiko ir jėgų“, – apie užimtumą dalinasi moteris.
Asmenybės pokyčiai
Natūralu, jog žmogus keičiasi visą savo gyvenimą ir žmonės tave pažįsta arba sieja per tam tikrą įvykį. Edita, greičiausia, geriausiai žinoma, kaip seriale „Moterys meluoja geriau“ vaidinusi aktorė, tačiau nuo filmavimų jau prabėgo eilė metų.
Žiūrovai Editą greičiausia tapatina su būtent šiuo serialu, tačiau vaidmuo nėra tas pats, kas tikrasis žmogaus būdas.
„Asmenybės pasikeitimai vyksta kiekvieną dieną. Praėjo daug laiko. Kiekvienas atsigrežęs atgal, pamatytume ką kalbėjome, kaip elgėmės, tai pamatytume, kaip keičiamės, o tam daug įtakos turi branda ir aplinkybės“, – aiškina Edita.
Vasara, greičiausia, kiekvieno lietuvio laukiamiausias metų laikas. Ne išimtis ir Edita. Edita pasakoja, kuomet prasideda vasara, moteris jau pradeda jos ilgėtis, nes ji tuoj pasibaigs:
„Ji lietinga, bet aš stengiuosi nepamesti savo vandens sporto, nes mokausi surfinti, lankau wake'inimo treniruotes, šuo verčia kas rytą bėgioti, gyvenu aktyvų gyvenimą“.
„Kartais pagalvoju, galėčiau jau ir ramiau pasėdėti, bet kol yra ta vasara, norisi nuveikti kuo daugiau ir padaryti viską“, – su šypsena Edita pasakoja apie mylimiausia metų laiką.
