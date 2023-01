Edita Užaitė – apie šeimą ir santykius: jei būsi vegetarė, bet ėsi artimuosius, tai jau geriau valgyk mėsą

Visgi žvelgdama į praeitį, Edita pripažįsta, kad jos gyvenimas gali pasirodyti tarsi dviejų skirtingų asmenybių, bet vienas dalykas iki šiol nepasikeitė – didžiulis vidinės energijos užtaisas.

„Anksčiau aš iš tiesų ėjau visur ir be krypties. Tiesiog man tuomet taip reikėjo, nes negalėjau suvaldyti to viesulo viduje. Galiausiai atsidūriau kažkokioje gilioje krizėje, duobėje. Buvau kurį laiką baisioje neviltyje ir galiausiai supratau, kad reikia dingti, nuo visko atsitraukti... Būtent tada aš sutikau Liną ir viskas pradėjo eiti visiškai kita kryptimi“, – pasakoja Edita.

Ji įsitikinusi, kad su vyru davė vienas kitam to, ko labiausiai trūko ir reikėjo. Nors per dvylika bendro gyvenimo metų abu patyrė įvairių jausmų, iki šiol jiems gera kartu. Editos teigimu, jai labai patinka per vestuves budistų vienuolyne Pietų Korėjoje išgirsta mintis, kad dviejų žmonių susitikimas prilygsta avarijai.

„Mes įpratę sakyti, kad susitiko dvi obuolio puselės ir panašiai, bet vienuoliai, kai mus tuokė, pasakė štai ką: kai žmogus tuokiasi su kitu žmogumi, kai jie susitinka, įvyksta avarija, po kurios jau niekas nebebūna taip pat. <...> Juk gyvenimas nėra daiktavardis, tai yra veiksmažodis“, – sako Edita.

Poros gyvenimas įgauna dar daugiau naujų spalvų, kai į pasaulį ateina kūdikis. Marijos gimimas, aktorės teigimu, jai dovanojo neįtikėtiną laimę ir motinystės džiaugsmą. Taigi kokia Edita mama? Ar lengva išlaikyti artimą santykį su dukra, įžengusia į paauglystės laikotarpį?

Aktorė ypač daug dėmesio skiria ne tik sveikam gyvenimo būdui, ekologijai, bet ir tvariam santykiui su kitais žmonėmis. Edita atvira – šiandien ji to labai pasigenda iš aplinkinių ir ypač liūdina bendravimo kultūra socialiniuose tinkluose.

„Mums labai svarbu, ką mes valgome, kaip rengiamės, bet mums visai nebesvarbu, kaip elgiamės su kitu žmogumi, kaip bendraujame. Tos patyčios, nuolatinis šaipymasis vieniems iš kitų – tai tikrai neprisideda prie tvaraus santykio. Jeigu tu, žinai, būsi veganė, vegetarė, bet ėsi savo artimuosius, tai jau geriau valgyk tą mėsą, bet neėsk artimųjų“, – įsitikinusi Edita.

Laidoje išgirsite, kodėl aktorė save vadina dėvėtų drabužių karaliene ir kodėl jai nėra gėda pirkti rūbus iš antrų rankų. Taip pat sužinosite, kas paskatino ją su dukra rinkti šiukšles paplūdimyje Egipte ir kokią budistų padėkos praktiką ji kviečia išbandyti „Pasikalbėkim“ žiūrovus.

