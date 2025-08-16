Kuo skiriasi šilumos siurbliai oras-oras ir kondicioneriai? Daugelis daro esminę klaidą

Ape tai, ką svarbu žinoti renkantis būstus su tokio tipo šildymo ir šaldymo sistemomis, „Statybų gidas“ tinklalaidėje diskutavo bendrovės „Eko2Šiluma“ vadovas Rolandas Grikšas ir NT brokeris Artūras Adamonis.
Ką svarbu žinoti apie kiekvieną sistemą?
Šilumos siurbliai „oras-oras“ yra skirti gana atšiauriam skandinaviškam klimatui, o tai reiškia, kad jie gali būti efektyvūs, kai už lango 25 laipsniai šalčio, o vasarą orą vėsina.
Juos taip pat lengva perkelti į kitą vietą esant reikalui, permontuoti.
Tuo tarpu kondicionieriai būstuose ar biuruose būdavo įrengiami tam, kad efektyviai būtų naudojami tik mėnesį ar du per metus.
„Ir daugeliui pažįstami kondicionieriai, ir pastaraisiais metais į mūsų būstus atkeliavę šilumos siurbliai „oras-oras“ veikia panašiai. Ir atrodo panašiai. Bet vis dėlto kondicionieriai naudojami oro vėsinimui, šaldymui, o šilumos siurbliai „oras-oras“ dažniau naudojami šildymui, nors funkcijų turi daugiau“, – sakė „Eko2Šiluma“ vadovas R. Grikšas.
Šilumos siurbliai „oras-oras“ dažnai naudojami nedideliuose pastatuose: sodo namuose, vasarnamiuose, mažos kvadratūros butuose – tokias erdves šie įrenginiai ir greitai prišildo, ir atvėsina. Bet ten, kur reikia ir karšto vandens, gyventojai paprastai renkasi „oras-vanduo“ šilumos siurblius.
Pasak R. Grikšto, daugumoje vakarų valstybių oras-oras šildymo sistemos yra vienas populiariausių naujakurių ir statytojų pasirinkimų.
„Kitose šalyse tai yra nesuprantama, kodėl mes turime vieną energiją paversti į vandenį, paskui investuoti į vamzdelius, kolektorines ir siųsti po grindimis, ir kad iš ten šildytų visas patalpas. Nes ten apskritai visur naudoja oras-oras sistemą tiek būstuose, tiek ofisuose ir nemato privalumo naudoti grindinį šildymą, bet mes esame pripratę, kad norime tų šiltų grindų“, – lietuvių įpročius vertino šildymo ir vėdinimo įrangos profesionalas R. Grikšas.
Laidos pašnekovas pridūrė, kad šiltos grindys bus ir turint „oras-oras“ šilumos siurblį, tačiau tuomet reikia atidžiau rinktis grindų medžiagiškumą.
NT brokeris A. Adamonis pridėjo, kad prieš perkant būstą visada reikėtų pasidomėti, ar suprojektuotos vietos, kur galima įrengti šilumos siurblio ar kondicionieriaus lauko bloką.
„Tiksliai išsiaiškinkite – ar numatyta, ar padaryta. Nes yra statytojų, kurie visą inžinerinę dalį numato – jie paruošia būstą būsimų naujakurių poreikiui. O kiti nei elektros, nei vamzdynų neįrengia – gal klientas nenorės šilumos siurblio ar kondicionieriaus“, – įspėjo A. Adamonis.
Gresiantys nuostoliai
Net ir naujos statybos būstuose pasitaiko atvejų, kai vidaus apdailą atliekantys meistrai, pavyzdžiui, tvirtindami gipso kartono pertvaras pragręžia ir praduria iš anksto sumontuotus vamzdelius. Remonto darbai – tai jau papildoma gaišatis ir papildomos išlaidos.
Beje, šiems įrenginiams būtina numatyti ir kondensato nubėgimą, šis sprendinys turi būti įrengiamas su nuolydžiu, bet realybėje pasitaiko tokių inžinerijos „stebuklų“, kai įrangą montuojantiems meistrams reikia viską daryti iš naujo.
Panaši bėda – išorinio bloko montavimas šalia lauko durų: žiemą iš jo bėgantis kondensatas gali virsti ledu ir kelti pavojų paslysti. Be to, jeigu kondensato nubėgimas yra suprojektuotas (arba sumontuotas) nemokšiškai (taip irgi būna), pasitaiko, kad pradeda drėgti sienos, ima „žaliuoti“ cokolis arba net fasadas...
„Kai išgirstame žodį „individualus“, turime suprasti, jog kiekvienas namo šeimininkas galutinius sprendimus priims tokius, kokių norės. Architektai ar projektuotojai gali būti numatę, statybininkai atvedę, pavyzdžiui, kondensato nubėgimo vamzdį į lietaus nuotekas, bet dalis dabartinių naujakurių pasidarys taip, kaip yra pas kaimyną, kaip matė internete, arba taip, kaip jam norisi. Kartais – be jokios inžinerinės minties ar logikos, be konsultacijos... Ir tada atsiranda bėdų“, – atvirai apie kai kuriuos naujakurius, nelinkusius tartis bei konsultuotis, kalbėjo A. Adamonis.
Visą tinklalaidę „Statybų gidas“ žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!