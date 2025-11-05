Spalį „Rimi“ prekių krepšelis – ir vėl vienas pigiausių Lietuvoje: strateginius pokyčius pastebi nepriklausomi tyrėjai

Naujoji strategija įgyvendinama žingsnis po žingsnio – plečiamas ekonominių prekių segmentas, didinama privačių prekių ženklų dalis asortimente ir užtikrinamos konkurencingos dažno vartojimo prekių kainos. Tyrimai įrodo, kad šiuos pokyčius jaučia ir pirkėjai.
Remiantis spalio mėnesio „Pricer.lt“ duomenimis, „Rimi“ prekių krepšelio kaina lyginant su rugsėjo mėnesiu sumažėjo net 8,26 euro ir siekė 68,7 eurų bei rikiuojasi antroje vietoje tarp pigiausių maisto prekių krepšelių Lietuvoje. Krepšelis pigo ir internetinėje parduotuvėje „Rimi.lt“ (1,89 euro iki 69,53 eurų) bei pakilo į ketvirtą reitingo vietą.
Rugsėjo bei spalio mėnesiais nepriklausomas tyrėjas „SeeNext“ taip pat skelbė, jog „Rimi“ prekių krepšelis Vilniuje ir Kaune – antras pigiausias Lietuvoje.
Svarbu pastebėti, jog pieno produktus, nealkoholinius gėrimus, anot „SeeNext“ jau keletą mėnesių iš eilės pirkėjai pigiausiai gali įsigyti būtent „Rimi“ tinklo parduotuvėse. L. Lesauskaitė-Remeikė akcentuoja, jog būtent šios produktų kategorijos dažnai atsiduria beveik kiekvieno pirkėjo krepšelyje, tad kainų mažėjimo pokyčius tiesiogiai gali jausti kone kiekvienas, apsiperkantis „Rimi“ parduotuvėse.
„Nepriklausomi tyrėjai jau kelis mėnesius iš eilės fiksuoja, kad mūsų sprendimai prekių kainodaroje pirkėjams atneša realią naudą. Nuolat peržiūrime dažno vartojimo produktų kainas ir atrenkame geriausius pasiūlymus, kad kasdienius produktus pirkėjai galėtų įsigyti pigiau ir džiaugiamės galėdami stebėti šių pastangų rezultatą“, – sako „Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Geros naujienos kasdieniam taupymui
Jau šešias savaites iš eilės pirkėjai gali džiaugtis stabiliai teikiamomis reikšmingomis nuolaidomis kavai, o šią savaitę bulvių kainos išlieka itin konkurencingos – vos 0,19 euro.
Taip pat „Rimi“ galima pastebėti ne tik mažesnes kasdienio vartojimo produktų kainas, bet ir platesnį privačių etikečių produktų pasirinkimą, kuris spalio mėnesį buvo papildytas „Salling“ privačiu prekių ženklu.
„Jau nuo spalio pabaigos „Rimi“ parduotuvėse pirkėjai gali atrasti platų ir kokybišką „Salling“ asortimentą, kuriame mėgstamus produktus atras taupantys ir vertinantys aukštą kokybę pirkėjai. Šiuo metu Lietuvoje jau galima įsigyti daugiau nei šimtą „Salling“ produktų: nuo ekonominės „Budget“ linijos iki gurmaniškų „Princip“ ir ekologiškų „ØKO“ prekių. Artimiausiais mėnesiais šio prekių ženklo asortimentas bus plečiamas, stiprinant pasirinkimo galimybes ir gerų kainų pasiūlymus“, – teigia L. Lesauskaitė-Remeikė.
Ji priduria, jog papildomų galimybių sutaupyti sulaukia lojalūs klientai: kiekvieną savaitę „Mano Rimi“ kortelę naudojantiems pirkėjams teikiami asmeniniai pasiūlymai, pritaikyti pagal jų apsipirkimo istoriją. Tai leidžia mėgstamiausias prekes įsigyti pigiau, nepriklausomai nuo savaitės, savaitgalio ar mėnesio akcijų.
Senjorams – išskirtinės nuolaidos
Prekybos tinkle „Rimi“ apsiperkantys senjorai taip pat gali sutaupyti daugiau: kiekvieną pirmadienį „Senjorų klubo“ nariai su „Mano Rimi“ kortele gauna 10 proc. nuolaidą visam pirkinių krepšeliui tiek fizinėse parduotuvėse, tiek elektroninėje „Rimi.lt“ parduotuvėje. Prie „Senjorų klubo“ prisijungti gali visi pensinio amžiaus pirkėjai, įvesdami pensininko pažymėjimo numerį.
Nuolaida galioja visoms nenukainotoms prekėms ir leidžia senjorams planuoti kasdienius pirkinius pigiau. Norintiems padėti prisijungti „Rimi“ klientų aptarnavimo centras suteikia konsultacijas telefonu arba el. paštu. Tokiu būdu senjorai gauna patogų, saugų ir taupymą užtikrinantį sprendimą savo kasdieniams pirkiniams.
Kaip apsipirkti „Rimi“ pigiau: praktiniai patarimai
Norint sutaupyti apsiperkant „Rimi“, verta išnaudoti visas galimas nuolaidų galimybes. Savaitiniai pasiūlymai prasideda antradieniais ir apima beveik 2000 prekių, o penktadieniais startuoja papildomi savaitgalio pasiūlymai.
Lojaliausiems pirkėjams siūlomas specialus savaitinis kuponas, kuris suteikia papildomų nuolaidų. Vertėtų atkreipti dėmesį ir į prekes, pažymėtas euro ženklu – jų įprastos kainos dažnai yra vienos žemiausių rinkoje, o oranžiniais lipdukais pažymėtas prekes su artėjančia galiojimo pabaiga galima įsigyti dar pigiau.
Be to, „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje galioja ne tik tos pačios nuolaidos kaip fizinėse parduotuvėse, bet ir kiekvieną savaitę pateikiami papildomi pasiūlymai.
Straipsnį parengė: „Rimi“.