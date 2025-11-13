„Sodra“ dėl pensijų kaupimo kreipiasi į gyventojus: štai ką svarbu žinoti

Žmonės, kurie planuoja likti kaupime ar svarstantys prie jo prisijungti, turėtų aiškiai suprasti, kaip yra pervedamos įmokos, kokiu būdu prie kaupimo prisideda valstybė, kokios numatytos lengvatos, galimybės ir apribojimai. „Sodra“ primena svarbiausią informaciją kiekvienam, kuris jau kaupia ar ketina pradėti kaupti pensijai.
Kaip veikia pensijų sistema Lietuvoje
Pensija daugeliui žmonių yra pagrindinis, o kartais ir vienintelis pragyvenimo šaltinis sulaukus senatvės pensijos amžiaus. Lietuvoje pagrindines vyresnių žmonių garantijas užtikrina socialinio draudimo sistema. Vis dėlto dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir demografinių pokyčių ieškoma papildomų šaltinių būsimoms pensijoms finansuoti. Panašius sprendimus taiko ne tik Lietuva, bet ir kitos Europos šalys.
Greta socialinio draudimo (I pakopos) egzistuoja ir papildomos sistemos:
- II pakopa – valstybės remiamas pensijų kaupimas;
- III pakopa – savanoriškas kaupimas iš asmens ar jo darbdavio lėšų.
Visos šios sistemos, kitaip vadinamos pakopomis, papildo viena kitą ir kartu padeda užtikrinti stabilesnes pajamas senatvėje. Principas visoms tas pats – dirbdamas žmogus moka įmokas, o sulaukęs senatvės pensijos amžiaus už jas gauna pensiją. Įmokų dydis ir trukmė lemia būsimų išmokų sumą.
II pakopoje galioja tos pačios taisyklės – kuo ilgiau ir nuosekliau mokamos įmokos, tuo daugiau sukaupiama. Tai papildomas, valstybės remiamas būdas kaupti lėšas senatvei: prisideda tiek pats žmogus, tiek valstybė.
Kaupimui II pakopoje taikomos aiškios įstatymo nustatytos taisyklės. Jos užtikrina, kad kaupimas būtų tęstinis ir lėšos pensijoje būtų išmokamos periodiškai.
2026 m. sausį įsigalios Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimai, kurie suteikia pensijų kaupimo sistemai daugiau lankstumo.
Kas yra pensijų kaupimo bendrovė ir pensijų fondas?
Pensijų kaupimo bendrovė – tai Lietuvos banko licencijuota bendrovė, kuri valdo pensijų fondus ir investuoja jų lėšas pagal teisės aktų nustatytas taisykles.
II pakopos pensijų fondas – tai visų dalyvių sukauptas turtas, kurį valdo pensijų kaupimo bendrovė, vadovaudamasi įstatymais. Pensijų fonde sukauptas turtas atskirtas nuo bendrovės turto, todėl išlieka dalyvių nuosavybe net ir bendrovei bankrutavus ar dėl kitos priežasties nutraukus veiklą. Šis turtas yra paveldimas.
II pakopos pensijų fondai veikia pagal gyvenimo ciklo investavimo strategiją. Tai reiškia, kad pasirinkus pensijų fondą pagal gimimo metus, nebereikės galvoti apie savo amžiui tinkamą investavimo strategiją. Pensijų fondo valdytojai automatiškai parinks to amžiaus grupės dalyviams tinkamą strategiją ir ją keis, artėjant dalyvių senatvės pensijos amžiui: mažins investavimo riziką, kad iki pensijos amžiaus sukaupto pensijų turto vertė svyruotų mažiau ir lengviau būtų priimti sprendimą, kada kaupimą nutraukti bei pasirašyti pensijų išmokos sutartį.
Jei norite, galite savo iniciatyva pakeisti fondą į kitą – daugiau ar mažiau rizikingą.
Kaip mokamos įmokos
Kas mėnesį į Jūsų pensijų fondą pervedama 3 proc. nuo draudžiamųjų pajamų – šios įmokos mokamos tik tuo metu, kai dirbate ir mokate privalomas socialinio draudimo įmokas.
Kai nedirbate – pavyzdžiui, gaunate nedarbo, ligos, motinystės ar tėvystės išmokas – įmokų mokėti nereikia.
Jei esate samdomas darbuotojas, šias įmokas nuo Jūsų atlyginimo nuskaičiuoja ir „Sodrai“ perveda darbdavys. Savarankiškai dirbantys asmenys įmokas moka patys – kartu su kitomis socialinio draudimo įmokomis, kas mėnesį arba kartą per metus deklaruodami pajamas.
Pavyzdžiui, jei Jūsų atlyginimas siekia 2 000 eurų ant popieriaus, mėnesio įmoka į pensijų fondą yra 60 eurų, arba 3 proc. nuo atlyginimo.
Valstybė papildomai prisideda – iš biudžeto perveda 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. 2025 m. ši suma siekia 30,33 euro.
Iš viso į Jūsų pensijų fondą per mėnesį patenka 90,33 euro.