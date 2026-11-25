Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 2 eurų iki 2,30 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,14 euro ir buvo 1,24 proc. mažesnė nei antradienį (2,16 euro).
Mažiausia dyzelino kaina, siekusi 2 eurus už litrą, buvo „Trevena“ tinklo degalinėje Klaipėdoje. Didžiausia šios rūšies degalų kaina fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 2,30 euro.
Benzino kainos trečiadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,57 euro iki 1,96 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,69 euro ir buvo 2,03 proc. mažesnė nei antradienį (1,72 euro).
Pigiausias benzinas trečiadienio rytą buvo dvidešimt šešiose „Jozita“ tinklo degalinėse bei „EU Verslas“ tinklo degalinėje Plungėje – čia litras degalų gyventojams kainavo 1,57 euro. Labiausiai patuštinti piniginę teko „Narjanta“ tinklo degalinėje Anykščių rajone. Pastarojoje litras benzino kainavo 1,96 euro.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,95 euro iki 1,15 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 1,04 euro ir buvo 0,75 proc. mažesnė nei antradienį (1,05 euro).
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo trisdešimtyje „Jozita“ tinklo degalinių – jose litras dujų kainavo 0,95 euro. Tuo metu didžiausia SND kaina fiksuota dvejose „Circle K“ tinklo degalinėse – 1,15 euro.
Didmeninė benzino kaina antradienį Lietuvoje buvo 1,49 euro, dyzelinas kainavo 1,99 euro. Brent naftos kaina rinkoje siekė 91,4 JAV dolerio už barelį.