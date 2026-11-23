Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse pirmadienį svyravo nuo 2 eurų iki 2,30 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,15 euro ir buvo 0,70 proc. mažesnė nei penktadienį (2,17 euro).
LEA: degalų kainos šalies degalinėse toliau mažėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Trevena“ tinklo degalinėje Klaipėdoje, kur litras šių degalų atsiėjo 2 eurus. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 2,30 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,59 euro iki 1,96 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,71 euro ir buvo 1 proc. mažesnė nei penktadienį (1,72 euro).
Pigiausias benzinas pirmadienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – 1,59 euro, o brangiausias – „Narjanta“ tinklo degalinėje Anykščių rajone, kur kainavo 1,96 euro.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,94 euro iki 1,14 euro, o vidutinė jų kaina siekė 1,05 euro ir buv 0,03 proc. mažesnė nei penktadienį (1,05 euro).
Pigiausiai – už 0,94 euro – litrą SND pirmadienio rytą gyventojai galėjo įsigyti „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone. Tuo metu didžiausia dujų kaina buvo „Kriketas“ degalinėje Trakuose – 1,14 euro už litrą.
Didmeninė benzino kaina lapkričio 20 dieną Lietuvoje siekė 1,50 euro, o dyzelinas kainavo 2,01 euro. Brent naftos kaina rinkoje penktadienį buvo 92,6 JAV dolerio už barelį.