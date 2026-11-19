Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 2,02 euro iki 2,30 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,18 euro ir buvo 0,72 proc. didesnė nei trečiadienį (2,16 euro).
LEA: ketvirtadienį degalų kainos šalyje ūgtelėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – 2,02 euro, o didžiausia, siekusi 2,30 euro, fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
Benzino kainos svyravo nuo 1,58 euro iki 1,98 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,74 euro ir buvo 0,11 proc. didesnė nei trečiadienį (1,74 euro).
Pigiausias benzinas ketvirtadienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje, kur jo litras atsiėjo 1,58 euro. Didžiausia šios rūšies degalų fiksuota kaina „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 1,98 euro.
Mažiausia SND kaina – 0,94 euro – ketvirtadienio rytą buvo „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone. Brangiausiai įsigyti litrą SND gyventojams siūlė degalinė „Kriketas“ Trakuose – 1,14 euro.
Didmeninė benzino kaina lapkričio 18 dieną Lietuvoje buvo 1,52 euro, o dyzelinas kainavo 1,98 euro. Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 92 JAV dolerius už barelį.