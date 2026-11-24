Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 2 eurų iki 2,30 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,16 euro ir buvo 0,55 proc. didesnė nei pirmadienį (2,15 euro).
LEA: antradienį vidutinės degalų kainos Lietuvoje didėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Trevena“ tinklo degalinėje Klaipėdoje, kur litras šių degalų atsiėjo 2 eurus. Brangiausiai – už 2,30 euro – įsigyti dyzelino gyventojai galėjo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
Benzino kainos svyravo nuo 1,59 euro iki 1,96 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,72 euro ir buvo 1 proc. didesnė nei pirmadienį (1,71 euro).
Pigiausias benzinas antradienio rytą buvo trijose „Emsi“ tinklo degalinėse bei „Bonsa“ ir „Baltic Petroleum“ tinklų degalinėse Tauragėje, kur jo litras kainavo 1,59 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota „Narjanta“ tinklo degalinėje Anykščių rajone – 1,96 euro.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,94 euro iki 1,15 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 1,05 euro ir buvo 0,11 proc. didesnė nei pirmadienį (1,05 euro).
Mažiausia SND kaina buvo „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone – 0,94, o didžiausia, siekusi 1,15 euro už litrą, fiksuota dvejose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Didmeninė benzino kaina pirmadienį Lietuvoje buvo 1,50 euro, dyzelinas kainavo 2,001 euro. Tuo metu Brent naftos kaina rinkoje siekė 89,4 JAV dolerio už barelį.