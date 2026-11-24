Ministerija įregistravo Elektros energetikos įstatymo pataisas, kurios apibrėžtų izoliuoto elektros sistemos veikimo paslaugą bei leistų „Litgrid“ planuoti sistemos darbą atskiruose regionuose, nepriklausomai vienas nuo kito.
„Siūloma sudaryti teisines prielaidas operatoriui („Litgrid“ – BNS) parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimą pasidalijus į atskirus regionus, t. y., atskiromis dalimis“, – rašoma pataisų aiškinamajame rašte.
„Numatoma, kad esant didelio masto elektros perdavimo tinklo sutrikimams atskiros elektros energetikos sistemos dalys galėtų veikti izoliuotai nuo likusios sistemos ir taip užtikrinti elektros tiekimo tęstinumą“, – nurodoma dokumente.
Kaip rašė BNS, „Litgrid“ prieš dvi savaites paskelbė viešą rinkos konsultaciją dėl sistemos izoliuoto veikimo koncepcijos – ji numato iki 2033 metų visoje šalyje pastatyti bendros 800 megavatų (MW) galios elektrines, kurios avarinių situacijų metu galėtų savarankiškai per pusvalandį užtikrinti laikiną elektros tiekimą skirtinguose šalies regionuose.
Siūlomos pataisos įstatyme konkrečiai apibrėžtų šios paslaugos kainodarą bei numatytų, kad jos kaina nebūtų reguliuojama, nebent ją pasiūlytų tik vienas tiekėjas.
Tuo metu siekiant, jog būsimas elektrines būtų galima prijungti kuo greičiau, joms siūloma nustatyti papildomą prioritetą rezervuojant perdavimo tinklo pralaidumus. Be to, siūloma aiškiau apibrėžti, koks laikotarpis elektros sistemai būtų laikomas kritiniu.
„Priėmus įstatymo projektą išaugs Lietuvos elektros energetikos sistemos atsparumas ir patikimumas“, – teigia ministerija.
Ministras Lukas Savickas yra sakęs, jog energetinių salų projektas stiprintų sistemos saugumą, o būtinybę gaminti elektrą skirtingose šalies vietose įrodo karas Ukrainoje, kurioje Rusija dažnai smūgiuoja energetikos objektams. Jo teigimu, iniciatyvą turės palaikyti skirtingos valdžios.
Jis tikisi, kad pataisos bus priimtos dar šiemet.
Koncepcija numato visą Lietuvą padengiančią septynių salų elektros sistemą – skirtingi regionai galėtų veikti nepriklausomai vienas nuo kito, kai sutrinka tiekimas pagrindiniu 330 kilovoltų perdavimo tinklu, pavyzdžiui, dėl gamtos stichijos ar sabotažo.
„Litgrid“ planuoja, kad 10 elektrinių skirtingose šalies vietose pastatys geriausią kainą konkurse pasiūlę rinkos dalyviai. Šios jėgainės izoliuoto veikimo paslaugą pradėtų teikti maždaug 2033 metais, ją operatorė pirktų 15 metų.
Kiekvienos jų galia turės siekti nuo 50 iki 100 megavatų, o dėl jų tipo galės apsispręsti pats vystytojas.
Investicijos į elektrines, „Litgrid“ skaičiavimais, dabartinėmis kainomis siektų 880 mln. eurų.
Pabrėžiama, kad prireikus elektrinės galės dalyvauti rinkoje teikdamos balansavimo paslaugas, padės sušvelninti elektros kainų pikus, mažinti vidutines didmenines kainas.
Be to, iki 2028 metų taip pat planuojama modernizuoti ir izoliuotam veikimui pritaikyti keturias jau veikiančias elektrines Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdos regione, pavyzdžiui, jose įrengiant generatorius ir aušinimo sistemas – tai leistų dar iki visiško projekto įgyvendinimo sukurti keturias energetines salas.