„Baltic-German PowerLink“ jungčiai trys šalys prašo ES bendro intereso projekto statuso

Šalių elektros perdavimo sistemų operatorės pateikė paraišką Europos Komisijai, ketvirtadienį pranešė „Litgrid“.
Štai kam suteikiamas PCI statusas
PCI statusas suteikiamas svarbiausiems tarpvalstybiniams energetikos infrastruktūros projektams, padedantiems įgyvendinti ES energetikos tikslus. Jiems taikomos supaprastintos leidimų bei reguliavimo procedūros, gali būti skiriama ES finansinė parama iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės.
„Baltic-German PowerLink“ reikštų tiesioginę 2 gigavatų (GW) jungtį tarp Baltijos šalių ir Vokietijos, didesnį mūsų energetikos sistemos saugumą ir daugiau galimybių eksportuoti Lietuvoje pagamintą elektrą, o pritrūkus vietinės gamybos – ją importuoti“, – pranešime teigė energetikos ministras Lukas Savickas.
„Litgrid“ vadovo Andriaus Šemeškevičiaus teigimu, šis statusas ne tik įtvirtintų šio projekto svarbą visos Europos kontekste, bet ir taptų pagrindu tolesniems etapams bei sukurtų galimybes jį įgyvendinti efektyviau ir sparčiau.
„Šiuo metu trišalė projekto komanda taip pat atlieka finansavimo, valdymo ir nuosavybės studiją, vertina galimų prijungimo taškų vietas Baltijos šalyse ir atlieka elektros rinkos modeliavimą, atsižvelgiant į naujausius turimus duomenis“, – pranešime teigė A. Šemeškevičius.
Planuojamas kabelis sujungtų Vokietiją ir Baltijos šalis
Kaip rašė BNS, Lietuvos, Latvijos ir Šiaurės Rytų Vokietijos operatorių „Litgrid“, „Augstsprieguma tikls“ ir „50Hertz“ planuojamas kabelis sujungtų Vokietiją ir Baltijos šalis, taip pat leistų toliau sparčiai plėtoti atsinaujinančios elektros gamybos pajėgumus.
Šių metų pradžioje pasirašytoje deklaracijoje pažymima, kad tokių hibridinių jungčių Baltijos jūros regione plėtra gali suteikti daugiašalės naudos ir sukurti teigiamą socioekonominį efektą šalims, taip pat tai padėtų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrinti konkurencingas elektros kainas.
„Baltic-German PowerLink“ projekto koncepcija apima 2 GW galios maždaug 600 kilometrų hibridinę jūrinę elektros jungtį. Prijungimo taškas numatomas Lietuvos arba Latvijos pasienyje, tiksli vieta būtų nustatyta atlikus technines studijas. Galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2037 metai.
„Baltic-German PowerLink“ projektas sudarytų sąlygas elektros prekybai tarp Baltijos šalių ir Vokietijos bei integruoti iki 2 GW jūrinio vėjo pajėgumų Lietuvoje ir Latvijoje, plėsti sausumos atsinaujinančių išteklių pajėgumus.