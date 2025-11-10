 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šiems gyventojams 3,3 mln. eurų: įvardijo, kas gali pretenduoti į kompensaciją

2025-11-10 13:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 13:23

Nuo pavasarinių šalnų nukentėję sodininkai ir uogininkai nuo pirmadienio dvi savaites gali teikti prašymus paramai gauti, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Šalnos (tv3.lt koliažas)

Nuo pavasarinių šalnų nukentėję sodininkai ir uogininkai nuo pirmadienio dvi savaites gali teikti prašymus paramai gauti, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Anot jos, paramos dydis diferencijuojamas pagal augalų grupes ir patirtos žalos mastą. 

Jei bendras visiems pareiškėjams apskaičiuotas paramos dydis viršys nuostoliams kompensuoti skirtą sumą, kuri iš viso sudaro 3,3 mln. eurų, apskaičiuota parama kiekvienam pareiškėjui bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

Iki lapkričio 21 d. ūkininkai prašymus turi pateikti savivaldybėms, į kurias buvo kreipęsi dėl žalos nustatymo.

„Jeigu sodai ir uogynai yra kelių savivaldybių teritorijose ir šalnų padarytą žalą vertino kelių savivaldybių sudarytos komisijos, prašymas teikiamas toje savivaldybėje, kurioje yra registruotas žemės ūkio valdos centras“, – teigia ministerija.

ELTA primena, kad Vyriausybė gegužės pabaigoje paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl pavasarinių šalnų, nuo kurių stipriai nukentėjo uogų ir ankstyvųjų daržovių derlius.

Po rekordiškai šiltos antrosios balandžio dekados, aktyviosios augalų vegetacijos sezonas beveik visose šalies vietovėse prasidėjo beveik 2 savaitėmis anksčiau nei įprastai, bet vėliau temperatūra smarkiai nukrito ir šalyje prasidėjo stiprios ir ilgai trunkančios šalnos.

Šios nepalankios oro sąlygos padarė didžiulę žalą sodams ir uogynams, kurių daugelis jau žydėjo, o kai kur jau vedė ankstyvus vaisius.

