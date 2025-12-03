 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Sidabro kaina pasiekė naują aukštumas

2025-12-03 18:44 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 18:44

Sidabro kaina trečiadienį vėl pasiekė rekordą. Uncijos (apie 31,1 gramo) kaina popietę pakilo iki 58,98 JAV dolerio, tačiau vėliau kiek smuktelėjo. Apskritai sidabras ir toliau brangsta. Prieš daugiau nei savaitę jis vienu metu kainavo mažiau nei 50 dolerių už unciją. Nuo metų pradžios sidabro kaina padvigubėjo.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. shutterstock.com)

Trečiadienį augo ir aukso kaina, tačiau ji pastaruoju metu kilo ne taip smarkiai, kaip sidabro. Kaina už unciją aukso padidėjo 16 dolerių iki 4 224 dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiek aukso, tiek sidabro kaina pastaruoju metu kyla išaugus lūkesčiams, kad JAV Centrinis bankas kitą savaitę vėl gali sumažinti pagrindines palūkanų normas. 

Aukos ir sidabro kainą teigiamai veikia ir sudėtingos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos. Rusija ir JAV susitikime Kremliuje nepriartėjo prie karo pabaigos, tačiau dialogas, Maskvos duomenimis, bus tęsiamas. Auksas laikomas saugia investicija.

indeliai.lt

