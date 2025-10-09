Sidabro kaina pasiekė aukščiausią per kelis dešimtmečius lygį, perkopusi 50 JAV dolerių kartelę

Praėjus dienai po to, kai aukso kaina pirmą kartą įveikė 4 tūkst. JAV dolerių už unciją ribą, sidabro kaina pakilo iki 50,0341 JAV dolerio už unciją.
Auksas, kuris laikomas saugesne investicija, šiemet jau pabrango apie 50 proc. ir tai visų pirma lėmė geopolitiniai neramumai, o pastaruoju metu – ir baimės, kad dirbtinio intelekto sektorius gali būti pervertintas.
