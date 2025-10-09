Kalendorius
Sidabro kaina pasiekė aukščiausią per kelis dešimtmečius lygį, perkopusi 50 JAV dolerių kartelę

2025-10-09 16:02 / šaltinis: BNS
2025-10-09 16:02

Saugesne investicija laikomo aukso kainai pakilus į rekordines aukštumas, sidabro kaina ketvirtadienį pirmą kartą per kelis dešimtmečius perkopė 50 JAV dolerių už unciją kartelę. 

0

Praėjus dienai po to, kai aukso kaina pirmą kartą įveikė 4 tūkst. JAV dolerių už unciją ribą, sidabro kaina pakilo iki 50,0341 JAV dolerio už unciją.

Auksas, kuris laikomas saugesne investicija, šiemet jau pabrango apie 50 proc. ir tai visų pirma lėmė geopolitiniai neramumai, o pastaruoju metu – ir baimės, kad dirbtinio intelekto sektorius gali būti pervertintas.

