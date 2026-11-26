Antrą kartą bylą nagrinėjęs Klaipėdos apygardos teismas lapkričio 24 dieną atmetė ketvirtoje vietoje viešosios ir privačios partnerystės (PPP) konkurse likusios „DG VPP Vystymas“ skundą bei priteisė jai beveik 92,7 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Nors byla buvo grąžinta dėl teismo ekspertizės poreikio, teismas jos nebeskyrė ir ieškinį atmetė konstatavęs, kad bendrovė negalėtų laimėti konkurso, nes jos netiesioginė akcininkė, Dariaus Mockaus valdoma „MG grupė“ nuteista politinės korupcijos byloje.
„Ieškovės („DG VPP Vystymas“ – BNS) ieškinys atmestinas kaip pareikštas neturint teisinio suinteresuotumo“, – nutarė teismas, kurio sprendimas dar gali būti skundžiamas.
„DG VPP vystymas“ tikino, kad sprendimą dėl bendrovės pašalinimo iš konkurso gali priimti tik Kalėjimų tarnyba.
„Pašalinimo pagrindų taikymas yra pirkimo vykdytojo kompetencija. Pirkimo vykdytojas nėra priėmęs jokio sprendimo dėl ieškovės („DG VPP Vystymas“ – BNS) pašalinimo“, – teismui sakė „Darnu Group“ įmonė.
Be to, anot jos, pašalinimo pagrindas savaime nereiškia, jog įmonė negali dalyvauti konkurse ir pasirašyti sutartį: „Net ir egzistuojant pašalinimo pagrindui (kuris šiuo atveju apskritai neegzistuoja), ieškovė turėtų teisę į apsivalymo procedūrą“.
Tuo metu Kalėjimų tarnyba tikino, kad teismas privalo vertinti „DG VPP Vystymo“ teisinį suinteresuotumą. Ji rėmėsi įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo birželio nutartimi kitame bendrovės ginče dėl to paties konkurso, kai teismas taip pat konstatavo, kad „Darnu Group“ įmonė negali ginčyti jo rezultatų dėl sąsajų su „MG grupė“.
Kalėjimų tarnyba taip pat akcentavo, jog konkurso dalyvių paraiškų vertinimą atliko iki 2024-ųjų spalį paskelbto galutinio sprendimo „MG grupės“ baudžiamojoje byloje, todėl tuomet dar neturėjo pagrindo vertinti „DG VPP Vystymo“ pašalinimo iš konkurso.
Klaipėdos apygardos teismas sutiko, kad įsiteisėjęs ankstesnis Apeliacinio teismo sprendimas kitame ginče dėl to paties konkurso yra laikytinas precedentu.
Nustačius, jog „DG VPP Vystymas“ neturi teisės ginčyti konkurso rezultatų, teismas atmetė įmonės prašymą spręsti, ar Kalėjimų tarnyba tinkamai įvertino bendrovės pasiūlymą, taip pat paskirti teismo ekspertizę šalims pateikus priešingas specialistų išvadas dėl įmonės pasiūlyto virtualaus kaupiklio sprendinio.
BNS rašė, kad Šiaulių kalėjimo konkursas įstrigo teismuose visoms jo nelaimėjusioms bendrovėms apskundus sprendimą laimėtoja pripažinti investicijų bendrovės „Nter“ fondo valdomą įmonę „Spi 1“.
Apeliacinis teismas vasarį nutarė, kad Kalėjimų tarnyba teisingai įvertino antroje vietoje likusios įmonės „Amberola“ pasiūlymą, o LAT balandžio 13 dieną įmonės skundą atsisakė priimti, todėl šis teisminis procesas yra pasibaigęs.
Tuo metu LAT rugpjūtį taip pat netenkino ir trečioje vietoje likusios NT plėtros grupės „Eika Group“ bendrovės „Būsto projektai SPV“ bei kitoje byloje besiginčijusios „DG VPP vystymas“ skundus. Šiose bylose Apeliacinis teismas taip pat buvo priėmęs įmonėms nepalankius sprendimus.
Kalėjimų tarnyba anksčiau BNS teigė, jog konkursas sustabdytas ir dėl jo bus sprendžiama teismams priėmus galutinį sprendimą. Tuo metu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė yra pareiškusi, jog nėra poreikio statyti naują kalėjimą, užtektų modernizuoti esamas įkalinimo įstaigas.
Pagal projekto sąlygas privatus partneris Malavėniukų kaime PPP būdu turėtų pastatyti ir 15 metų valdyti apie 16 tūkst. kv. metrų ploto laisvės atėmimo įstaigą, kurioje kalėtų maždaug 400 nuteistųjų.