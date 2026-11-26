Politikai dokumentą, kuriuo bus „įtvirtinti įsipareigojimai išsaugoti išskirtinės architektūros kultūros paveldo objektą ir paversti jį gyvybingu, visuomenei atviru kultūros centru“, pasirašys pačiame pašto pastate.
1893 metais architekto Hermanno Shoedės suprojektuotas ir pastatytas neogotikinio stiliaus Klaipėdos centrinio pašto kompleksas tuščias stovi jau septynerius metus – iki 2019 metų rudens jame veikė paštas.
Metams bėgant pastatą planuota atnaujinti. Dėl pašto komplekso įveiklinimo miesto savivaldybė ir ministerija ketinimų protokolą pasirašė dar 2022-ųjų liepą, o 2024 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ministerijai pavaldžiu Kultūros infrastruktūros centru.
Šis pradėjo rengti techninį sutvarkymo projektą, o savivaldybė parengė įveiklinimo koncepciją. Pagal ją pastate numatyta įkurti Klaipėdoje gimusio mokslininko, astronomo Frydricho Wilhelmo Augusto Argelanderio (Fridricho Vilhelmo Argelanderio) meno ir mokslo centrą.
Pastato būklei prastėjant, finansavimo poreikis gerokai išaugo – jei prieš septynerius metus komplekso atnaujinimui buvo skaičiuojama apie 7 mln. eurų, dabar, kaip lapkričio pradžioje LRT radijui sakė Klaipėdos meras, prireiktų apie 15 mln. eurų.
Klaipėdos centrinis paštas priklauso Kultūros ministerijai, ši Finansų ministerijai yra pateikusi prašymą dėl papildomo 7,3 mln. eurų 2027–2029 metų valstybės biudžeto lėšų poreikio šiam projektui įgyvendinti.
Prieš kelias savaites L. Alsys sakė, kad šiuo metu dėl vibracijos sustabdyti ir pašto kariljono varpai, o ministerija jau yra skyrusi per 40 tūkst. eurų avarinei būklei stabilizuoti – bokštui ir sienoms apdengti.
Kultūros ministras ketvirtadienį taip pat lankysis Klaipėdos laikrodžių muziejuje, kur numatoma pasirašyti ketinimų protokolą dėl pastarojo modernizavimo ir jo erdvių pritaikymo.
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