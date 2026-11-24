Šiuo susitarimu šalys įsipareigojo bendradarbiauti išskirtinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos organizavimo srityje, antradienį pranešė Kultūros ministerija.
Jos taip pat pasižadėjo dalyvauti organizuojant ir įgyvendinant bendrus VST ir atminties institucijų atstovų mokymus, pratybas kultūros paveldo vertybių apsaugos bei išsaugojimo srityse, organizuoti edukacines veiklas.
„Kultūros paveldas yra mūsų istorinės atminties, nacionalinės tapatybės ir valstybingumo pamatas, todėl jo apsauga yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis. Turime ne tik numatyti galimas grėsmes, bet ir iš anksto pasirengti į jas reaguoti“, – sakė L. Alsys.
Anot jo, bendradarbiavimas su VST leis stiprinti atminties institucijų pasirengimą veikti krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu, taip pat užtikrinti koordinuotą institucijų veikimą saugant kultūros vertybes.
Susitikimo metu aptarti ir praktiniai kultūros vertybių apsaugos krizių bei ekstremaliųjų situacijų metu klausimai, galimi jų evakavimo scenarijai bei alternatyvūs apsaugos sprendimai tais atvejais, kai vertybių evakuoti nėra galimybės. Taip pat kalbėta apie institucijų veiksmų koordinavimą, aiškių veiklos procedūrų nustatymą, bendrų mokymų ir pratybų organizavimą.
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