Šiuo susitarimu šalys įsipareigos bendradarbiauti išskirtinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos organizavimo srityje, dalyvauti organizuojant ir įgyvendinant bendrus Viešojo saugumo tarnybos ir atminties institucijų atstovų mokymus ir pratybas kultūros paveldo vertybių apsaugos ir išsaugojimo srityse, organizuoti edukacines veiklas.
Lapkričio pradžioje L. Alsys interviu Eltai teigė, kad atėjus dienai „X“, Lietuva būtų pasiruošusi apsaugoti savo kultūros paveldą. Jo teigimu, kad grėsmių akivaizdoje galėtų užtikrinti tęstinį kultūros įstaigų veikimą, Lietuva šiuo metu semiasi patirties iš Ukrainos.
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