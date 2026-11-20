Kitąmet prasidėsianti kultūros programa apims Lietuvos ir Vokietijos ryšių stiprinimo iniciatyvas įvairiose srityse, taip pat kultūros srityje.
Lietuvos metai Vokietijoje sutaps su Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Programoje numatyti 64 renginiai devyniose Vokietijos federacinėse žemėse ir dešimtyje miestų.
„Lietuvos metai Vokietijoje ir juos įprasminanti kultūros programa suteikia išskirtinę platformą šalių kūrėjams susitikti, mokytis vieniems iš kitų ir kurti ilgalaikius kultūrinius ryšius. Šios partnerystės per kultūrą padės Vokietijos publikai atrasti naujas mūsų valstybės dimensijas, o mums – dar labiau sutvirtinti visuomeninius ryšius su viena svarbiausių strateginių partnerių“, – pranešime cituojamas L. Alsys.
Anot ministerijos, iškilmingas programos atidarymo koncertas 2027 metais vyks Hamburgo Elbės filharmonijoje. Jame pasirodys Asmik Grigorian, Edgaras Montvidas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės.
Vokietijos publikai taip pat bus pristatomi Lietuvos šiuolaikinis šokis, džiazas ir eksperimentinė muzika, garso menas bei literatūra, o Lietuvos šiuolaikinė muzika skambės 25-ajame Berlyno festivalyje „MärzMusik“. Ši programa finansuojama Užsienio reikalų ministerijos lėšomis, jai skirta 450 tūkst. eurų.
Tolesnė programa bus formuojama pagal patvirtintą Lietuvos metų Vokietijoje koncepciją, o projektai bus atrenkami finansavimo konkursų būdu.
Ministerija pažymi, kad kultūrinė programa bus orientuota į tris temines ašis: laiką, erdves ir žmones. Daug dėmesio bus skiriama ilgalaikių institucinių ryšių kūrimui, į sprendimų priėmimo ir kūrybinius procesus aktyviai įtraukiant jaunosios kartos profesionalus.
Lietuvos metų Vokietijoje programą koordinuoja Lietuvos kultūros institutas kartu su partneriais. 2027–2028 metais programos biudžetas sieks 2,2 mln. eurų.
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