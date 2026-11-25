„Tokių paveikslų atsiradimas turi didesnę reikšmę galbūt ne kiek meno ir kultūros istorijoje, bet kaip valstybingumo (simbolis – ELTA)“, – Eltai teigė L. Alsys.
„Vis tik šis paveikslas buvo JAV per vadinamąją EXPO (pasaulinę parodą – ELTA). Tai toks vienas iš valstybingumo ženklų, simbolizuojančių istorinį Lietuvos virsmą ir lūžį“, – kalbėjo kultūros ministras.
Pasak jo, šiuo metu Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) Prano Gudyno restauravimo centre esantis paveikslas greičiausiai bus eksponuojamas sostinėje esančiame LNDM Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, Senajame arsenale.
„Kiek žinau, muziejus žada, kad tai bus viešas eksponavimas – visiškai nemokamas ir žmonės tikrai galės jį pamatyti“, – sakė Kultūros ministerijos vadovas.
Kaip šią savaitę pranešė LNDM generalinis direktorius Arūnas Gelūnas, dingusį paveikslą šalia atliekų konteinerio sostinės Žvėryno mikrorajone rado Danutė ir Jonas Juozelskai.
Žmonės lapkričio 20 d. radinį pristatė LNDM Prano Gudyno restauravimo centrui, kur šiuo metu bus tęsiami paveikslo atkuriamieji darbai.
Kūrinį visuomenei tikimasi pristatyti iki Šv. Kalėdų
Kaip LRT televizijai teigė A. Gelūnas, muziejaus ekspertų teigimu, R. Kalpoko paveikslas nebuvo paveiktas drėgmės, matomi „sužalojimai“ – minimalūs.
„Laimei, paveikslas buvo visai nesudrėkintas. Reiškia, jis buvo sausai laikomas ir tuo metu nelijo, tai mums nepaprastai pasisekė. Ekspertai džiaugiasi, kad jis gana minimaliai sužalotas – tik lenkimo linijos, kadangi jis nebuvo suktas, o lenktas. Tai yra išsprendžiama“, – LRT televizijai teigė LNDM vadovas.
Šiuo metu paveikslas „konservuojamas“ – naudojamos cheminės medžiagos, kurios apsaugotų meno kūrinį nuo tolesnio irimo.
A.Gelūno teigimu, visuomenei „Mindaugo vainikavimas“ galėtų būti pristatytas dar iki Šv. Kalėdų.
„Planas yra po konservavimo rodyti visuomenei (paveikslą – ELTA) tokį, koks jis yra atrastas. Kurioje erdvėje rodysime, būtinai paskelbsime, bet toks planas yra“, – kalbėjo A. Gelūnas.
„Kadangi vyskupas deda Karaliui Mindaugui karūną, galvojame, kad tai visai Kalėdinė žinia galėtų būti. Tai gal prieš Kalėdas jau parodysime viešai“, – pridūrė LNDM vadovas.
Skelbiama, kad kūrinys, vaizduojantis karaliaus Mindaugo karūnavimo ceremoniją, buvo vienas iš paveikslų, puošusių Lietuvos paviljono Garbės salę 1939 m. Niujorke vykusioje pasaulinėje parodoje.
Kaip nurodo LNDM, šalia R. Kalpoko paveikslo taip pat buvo eksponuojami ir jo tėvo – menininko Petro Kalpoko – kūriniai „Napoleonas skiria valdžią Lietuvai 1812 metais“ bei „Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimas 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje“.
LNDM nurodo, kad XX a. tapytojas ir grafikas R. Kalpokas studijavo dailę Kaune bei Italijoje. Savo karjeroje jis tapė peizažus bei portretus, yra žinomas dėl sienų tapybos ir grafikos darbų.
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