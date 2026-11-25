Kauno apygardos teismas pripažino Edgarą kaltu dėl kruvino išpuolio ir nuteisė jį 5 metų laisvės atėmimo bausme. Nukentėjusiajam M. V. taip pat teismas priteisė 10 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Tokį sprendimą šių metų balandžio 10-ąją išgirdęs Edgaras pateikė apeliaciją. Ji buvo išnagrinėta liepą, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas taip pat nerado pagrindo skirti švelnesnę bausmę.
Jautėsi pažemintas
Įkalinimu pasibaigęs konfliktas kilo prieš daugiau kaip metus. 2019 m. balandžio 14 d., kelios minutės po vidurnakčio, prie naktinio baro, tarpusavio konflikto metu, Edgaras tyčia du kartus peiliu įdūrė nukentėjusiajam M. G. į kairįjį sėdmenį ir vieną kartą į kairįjį skruostą, tuo padarė pastarajam dvi durtines žaizdas ir vieną pjautinę žaizdą. Taip buvo nežymiai sutrikdyta M. G. sveikata.
Labiau nepasisekė su M. G. buvusiam draugui. Edgaras jam tyčia vieną kartą sudavė kumščiu į dešinę ausį bei du kartus peiliu įdūrė M. V. į kairę krūtinės ląstos pusę. Per šį išpuolį buvo pažeisti M. V. vidaus organai. Teisme tai buvo traktuojama, kaip sunkus sveikatos sutrikdymas.
Nuteistasis Edgaras apeliaciniame skunde prašė pirmosios instancijos teismo nuosprendį pakeisti bei paskirti jam švelnesnę bausmę ir sumažinti nukentėjusiajam M. V. priteistos neturtinės žalos atlyginimo dydį.
Skunde nuteistasis nurodė, kad skirdamas bausmę teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Jam paskirta bausmė esą yra per griežta, prieštarauja teisingumo principui.
Nuteistasis nurodė, kad teisiamojo posėdžio metu davė nuoseklius ir teisingus parodymus apie savo padarytas nusikalstamas veikas, nurodė, kas turėjo įtakos jo veiksmams. Dėl to, ką padarė Edgaras teigė išgyvenantis bei nuoširdžiai besigailintis.
„Teismas nepakankamai atsižvelgė į nusikaltimų padarymo aplinkybes, į tai, kad nukentėjusieji buvo neblaivūs ir apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, todėl jie elgėsi agresyviai ir neadekvačiai. Pirmiausia nukentėjusieji pradėjo iš manęs tyčiotis, taip pažemindami mano orumą kitų žmonių akivaizdoje.
Nukentėjusieji, turėdami tikslą iš manęs pasipelnyti, tyčia mane provokavo ir siekė sukelti konfliktą. Prašau atsižvelgti į tai, kad buvau išprovokuotas ir priverstas gintis, nes man buvo kilęs pavojus ir reali grėsmė. Nemačiau jokios kitos išeities kaip tik iš karto gintis“, – teismui savo argumentus dėstė nuteistasis.
Edgaras taip pat prašė atsižvelgti į tai, kad jis yra dirbantis, turto neturi, registruotas Užimtumo tarnyboje, šiuo metu mokosi.
Užkabino nepagarbūs žodžiai
Teismo išvadose rašoma, kad nuteistasis parodė, jog įėję į barą nukentėjusieji pasisveikino. Vėliau išėjus į lauką parūkyti praeidamas M. V. pasakė blogą žodį. M. V. esą pasakė „pasitrauk, velnias“, nors vietos kur praeiti buvo.
Tada jis jiems pasakė, kad kai jie išeis iš baro, tada pasikalbės. Jiems išėjus iš baro jis pamatė, kad nukentėjusieji neblaivūs ir jis nuo jų nueidinėjo, bet jie vėl pradėjo jį provokuoti, M. V. jį vadino necenzūriniais žodžiais, todėl jis nesusivaldęs puolė ant nukentėjusiojo.
Atsitraukęs pamatė, kad ir kitas nukentėjusysis M. G. eina link jo, tada jis išsitraukė peilį. Jis galvojo, kad išsitraukus peilį jie prie jo neis, bet jie vis tiek agresyviai ėjo link jo. Nuteistasis pripažino, kad matė, jog nukentėjusieji yra neblaivūs, galėjo apsisukti ir nuo jų nueiti.
Edgaras posėdžio metu paaiškino, kad nukentėjusieji jį įžeidė lauke. Pirmas nukentėjusysis pasakė „pasitrauk, balvonas“. Tada jis juos pakvietė nueiti už baro išsiaiškinti, o jiems atėjus ir įvyko konfliktas.
Jie jam nieko nesakė, negrasino, tik buvo pikti ir nusiteikę muštis. Po šio protokolo perskaitymo nuteistasis teisme paaiškino, kad jį vadino „velniu“, „balvonu“.
Kai jis nuo jų nueidinėjo nukentėjusysis pasakė „kur eini, gaidy“, tada jis susinervino.
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