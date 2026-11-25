Praėjusios savaitės rungtynėse su Belgrado „Partizan“ susižeidė Wenyenas Gabrielis, kuris praleido Turkijos lygą mačą prieš Stambulo „Fenerbahče“.
Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad 29 metų 206 cm ūgio Pietų Sudano rinktinės atstovui plyšo kryžminis kelio raištis, todėl jis ilgam krenta iš rikiuotės.
Eurolygoje W.Gabrielis per 17 minučių įmesdavo 8,1 taško, atkovodavo 3,7 kamuolio ir rinkdavo 7,3 naudingumo balo.
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