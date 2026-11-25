Ginčas kilo dėl 2025 m. rugsėjo 29 d. paskelbto vaizdo įrašo, kuriame G. Paplauskas, komentuodamas kultūros bendruomenės mitingą, apie vieną iš jo dalyvių – N. Marčėnaitę nurodė, kad ši „Išsipildymo akcijos“ metu rinko paramą vaikams, o „berinkdama namą netyčia pasistatė“. Įraše du kartus parodytas N. Marčėnaitės atvaizdas. Vaizdo įrašas paskelbtas ir VšĮ „Pilietinė žiniasklaida“, ir asmeninėje G. Paplausko „Facebook“ paskyroje bei sulaukė didelio sekėjų dėmesio. Ne vienas sekėjų komentaras rodė, kad jie šią žinią suprato tiesiogiai, kaip paramai skirtų lėšų pasisavinimą.
Atsakovai teigė, kad įraše tiesiogiai nesakė, jog N. Marčėnaitė pasisavino paramos lėšas. Jų vertinimu, pasisakyme buvo paminėtos dvi tikros aplinkybės – dalyvavimas paramos akcijose ir namo įsigijimas. Teismui buvo svarbu, kaip vaizdo įraše šios aplinkybės susietos ir kokią žinią toks atsakovų pasakojimas perteikė žiūrovui.
Kaip nurodė Vilniaus apygardos teismas, „vertintina ne vien pažodinė teiginio formuluotė, bet ir jo kontekstu perteikiama prasmė“. Teisėjų kolegija atsakovų pasisakymą vertino kaip faktinio pobūdžio žinią, kad paramos lėšos galėjo būti panaudotos asmeniniams N. Marčėnaitės poreikiams tenkinti.
„Nors žodžių „pavogė“ ar „pasisavino“ atsakovų paskelbtame vaizdo įraše ir nebuvo, tačiau teisme pavyko įrodyti, kad atsakovai pasisakymais, suponuojančiais ne skaidrų paramos lėšų panaudojimą, pažeidė Nomedos garbę ir orumą. Atsakovų sukurptame reportaže dėstomu pasakojimu buvo siekiama apšmeižti ieškovę, pasinaudojant jos žinomumu. Teismas nustatė, kad ginčo teiginys suformuluotas kategoriškai, o ne kaip dvejonė ar abejonė, jame nekeliami diskusiniai klausimai, vartojama įtaigi tonacija. Šias išvadas teismas taip pat susiejo su ginčo publikacijos auditorijos reakcija, rodančia, kad paskleista informacija buvo suprasta kaip faktinis teiginys apie ieškovę“, – aiškina N. Marčėnaitei atstovavęs AVOCAD advokatas Julius Sakalauskas.
Abu atsakovai įpareigoti per vieną dieną nuo sprendimo įsiteisėjimo pašalinti ginčo įrašo fragmentą ir savo „Facebook“ paskyrose paskelbti, kad apie N. Marčėnaitę paskleista informacija neatitinka tikrovės. Taip pat atlyginti ieškovei padarytą turtinę ir neturtinę žalą bei priteistas bylinėjimosi išlaidas.
„Susidūrus su šmeižtu socialiniuose tinkluose, nereikia dvejoti, vienaip ar kitaip būtina ginti savo garbę ir orumą. Negalima leisti, kad toks pavojingas socialinis reiškinys kerotųsi, o pažeidėjai jaustųsi nebaudžiami. Svarbu ir tai, kad teismas įpareigojo tikrovės neatitinkančią informaciją paneigti tuose pačiuose socialiniuose tinkluose, kuriose pasirodė vaizdo įrašas. Todėl galima tikėtis, kad šį paneigimą pamatys ir tie žmonės, kurie šmeižėjų buvo tyčia suklaidinti“, – sako J. Sakalauskas.
Pasak advokato, pirmas žingsnis tokioje situacijoje – išsaugoti visą postą, įrašą, jo nuorodą ir paskelbimo datą. Paskelbtos informacijos pobūdis, kontekstas padeda suprasti, kokią reikšmę jam norėjo suteikti autorius, ir ar tai turi būti vertinama kaip žinia, ar kaip nuomonė. Tada galima raštu kreiptis į informaciją paskelbusį asmenį ir tiksliai nurodyti, ką prašoma pašalinti ir paneigti. Jei susitarti nepavyksta, garbę ir orumą galima ginti teisinėmis priemonėmis.
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