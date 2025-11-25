Ši klaida įsirengiant būstą gali kainuoti brangiai: „Labai abejoju, kad jie atsilieps į jūsų skambutį“

Kokios dažniausios klaidos? Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį atliekant vidaus apdailą?
Klaidos paprastai turi vardus ir pavardes
Rinkoje pastebimos dvi tendencijos: vieni užsakovai ieško konkrečius darbus atliekančių meistrų, pavyzdžiui, santechniko, elektriko, glaistytojo, plytelių klijuotojo ar grindų klojėjo, o kiti linkę samdyti įmonę, kuri atlieka darbus nuo idėjos iki rakto. Kiek tokie sprendimai kainuotų, laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje diskutavo šios srities profesionalai.
„Jeigu jūs turite interjero projektą, apdailą atliekantiems žmonėms tikrai bus daug lengviau dirbti. Ir rezultatas turbūt bus pasiektas greičiau, ir korekcijų bus mažiau. O bet kokia diskusija dėl vieno ar kito sprendimo kainuoja – arba atima laiko, arba priverčia plačiau atverti piniginę“, – sako „Capital architektai“ vadovas Vladislav Gžybovski.
Vidaus apdailos meistrų būriui vadovaujantis Marius Remeika sutinka, kad net ir būstuose, kurių šeimininkai neturi galutinės idėjos, įmanoma viską atlikti kokybiškai:
„Bet jūs įsivaizduokite, kiek reikia laiko, kad su šeimininku sutartum, kur bus konkretūs baldai, kur reikia rozečių, kur numatyti santechnikos įrenginiai. Tikrai esame turėję projektų, kuriuose ant sienų žymėjome ir rozečių ar jungiklių vietas, vandens pajungimo taškus. Bet tai tikrai nėra geriausi pavyzdžiai.
Profesionalūs interjero dizaineriai tikrai žino, kaip ergonomiškai išdėstyti baldus, kokios yra mados tendencijos, kaip kiekviename būste ar jo detalėje pasiekti maksimalų funkcionalumą. Ir kai tokie sprendimai yra projekte, tada mums telieka imti ir padaryti“, – sako M. Remeika.
Architektas V. Gžybovski priduria, kad statybose bet kuri klaida turi vardą ir pavardę:
„Jeigu jūsų namuose kas nors neveikia, jūs skambinate man arba Mariui: mūsų žmonės atliko darbus, todėl mes suteikiame garantijas ir esame atsakingi.“
Jeigu kiekvieną apdailos darbą atliko skirtingi meistrai, tikrai nerasite, kuris iš jų yra atsakingas už konkrečią problemą: nešildo, nešaldo, varva, blunka, neįsijungia. Situacijų yra įvairių.
„Jeigu, pavyzdžiui, santechnikos darbus pradėjo Jonas, bet paskui dar dirbo Petras, tai nė vienas iš jų neprisiims atsakomybės. Ir labai abejoju, kad jie atsilieps į jūsų skambutį ir prašymą sugrįžti ištaisyti broko. Žinome daug atvejų, kai meistrai ir telefono numerius pakeičia, ir sako, jog neturi laiko – tada jų sulauki po kelių savaičių“, – pasakoja pašnekovai.
Skirtingi užsakovų tipai
Kita užsakovų, norinčių sutaupyti, kategorija – žmonės, kurie bando apdailos darbus atlikti patys. Aišku, jei turite įgūdžių, žinių, įrankių ir noro – bandykite. Bet jeigu, pavyzdžiui, elektros laidus savo naujame name bandysite tampyti pats, gal klaidų ir nepadarysite.
Tačiau ar kelios dienos kruopštaus darbo yra ta veikla, kuri jums patinka ir atneš pakankamus rezultatus? Gal profesionalas, už tą patį darbą prašantis, pavyzdžiui, 1000 eurų, yra geresnė alternatyva.
Statybų ir apdailos rinkoje daug metų dirbantys pašnekovai mini ir įvairias užsakovų kategorijas. Tikrai yra tokių, kurie nuglaistytą sieną apšviečia iš visų pusių, kad rastų bent minimalią duobelę ar nelygumą.
„Yra užsakovų, kurie tikrai nori „prisiknisti“, – atvirai sako pašnekovai. – Kai kuriems 1 milimetro nelygumas yra vos ne pasaulio pabaiga, o kitas į tokį nelygumą net nekreipia dėmesio. Ypač žinant, jog po mėnesio namuose augantys vaikai jau galbūt bus ant šviežiai dažytų sienų palikę kur kas rimtesnių gyvenimo pėdsakų.“
