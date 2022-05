Sezoniniai darbai prekybos tinkluose: vilioja pajūriu, nemokamu apgyvendinimu ir alga virš 1 tūkst. eurų

„Maxima“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė sakė, kad prekybos tinklas šiltajam sezonui ruošiasi, o darbuotojų įdarbinimas prasidės gegužės mėnesį.

„Vasarai daugiausia ieškome darbuotojų parduotuvėse – kasininkų, salės darbuotojų, pardavėjų sveriamuose skyriuose. Didesnėse parduotuvėse stiprinsime maisto gamybos cechų komandas, taip pat ieškome darbuotojų logistikos padaliniuose.

Ieškome atsakingų ir motyvuotų žmonių, o specialių prekybos darbo žinių ir įgūdžių kolegos išmokys. Kviečiame prisijungti prie komandos net ir neturinčių darbo patirties“, – pasakojo prekybos tinklo atstovė.

Anot jos, darbintis parduotuvėse gali tiek moksleiviai, tiek studentai.

„Patirtis rodo, kad darbas vasaros sezonu labiausiai domina jaunimą – atostogaujančius ir galimybių padirbėti ieškančius studentus ar pilnametystės sulaukusius moksleivius. Jaunimą mielai priimame į savo komandą, suteikiame vertingos darbo patirties, tačiau vienodai laukiame įvairaus amžiaus ir socialinių grupių atstovų – senjorų, žmonių, dėl tam tikrų priežasčių galinčių dirbti tik specifiniu grafiku, ieškančių papildomo ar pagrindinio darbo.

Vasaros darbas gali tapti puikia galimybe vasarą leisti prie Baltijos jūros, o suderinti darbą ir laisvalaikį padeda lankstus darbo grafikas – keturios darbo dienos ir keturi laisvadieniai. Įsidarbinusiems Palangoje ir Nidoje, jeigu pageidaujama, suteikiame nemokamą apgyvendinimą. Darbo metu darbuotojai gauna karštus pietus“, – suteikiamas naudas vardijo E. Dapkienė.

Pasak jos, vasarą įsidarbinusiems kaip ir nuolatiniams darbuotojams kas mėnesį pagal jų pasiektus rezultatus yra mokamos skatinamosios premijos, kurios gali siekti nuo 10 iki 50 proc. darbo užmokesčio

„Kovo mėnesio vidutinis „Maxima“ darbuotojo atlyginimas išdirbus visą numatytą darbo laiko normą siekė 1317 eurų iki mokesčių.

Pagrindiniai miestai, kuriuose ieškosime darbuotojų – Palanga, Šventoji, Nida, taip pat – Ignalina, Molėtai bei didieji Lietuvos miestai“, – sakė prekybos tinklo atstovė.

Į darbą priima ir nepilnamečius moksleivius

„Rimi Lietuva“ Personalo vadovė Vaida Kaikarienė irgi tikino, kad prekybos tinklas vasaros sezonui ruošiasi labai intensyviai.

Nors didžiausias darbuotojų poreikis esą vis dar jaučiamas didžiuosiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, artėjant vasarai ne ką mažiau darbuotojų planuojama įdarbinti ir pajūrio regione esančiuose kurortuose.

„Kviečiame jaunimą pasidomėti sezoninio darbo galimybėmis parduotuvėse. Moksleiviai, sutinkant tėvams, gali dirbti ir užsidirbti jau nuo 14 metų, o tuo pačiu įgauti praktikos. Jeigu 14–16 metų jaunuolis nusprendė dirbti, svarbu pasirašyti raštišką darbo sutartį, kuria įgyjamos darbo garantijos dėl apmokėjimo, įvykusio nelaimingo atsitikimo ir kitų atvejų.

Šios sutarties vienas nepilnametis negali pasirašyti – reikalingas vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo raštiškas sutikimas. Taip pat būtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduota medicininė pažyma su išvada, kad jaunuolis tinkamas dirbti šį darbą“, – pasakojo personalo vadovė.

Pasak jos, Vyriausybės nutarimu yra numatyti darbai, kuriuos draudžiama dirbti asmenims iki 18 metų.

„Tai darbai, keliantys elektros poveikio pavojų ar susiję su sprogiųjų medžiagų turinčių gaminių gamyba bei tvarkymu, taip pat darbai, kurių spartą lemia mechanizmai ir kurie apmokami pagal kiekybinius rezultatus. Yra numatytas ir sveikatai kenksmingų, pavojingų fizikinių, biologinių bei cheminių veiksnių sąrašas. Į jį patenkantys darbai jaunuoliams iki 18 metų taip pat draudžiami.

Su naujais sezoniniais prekybos tinklo darbuotojais sudaromos terminuotos darbo sutartys, jiems organizuojami mokymai, suteikiamos tos pačios garantijos ir darbo priemonės, sudaromos sąlygos tobulėjimui, mokamas lygiavertis darbo užmokestis. Pajūryje dirbantiems darbuotojams papildomai suteikiamas maitinimas, be to, pagal poreikį parūpinamas ir nemokamas apgyvendinimas“, – vardijo V. Kaikarienė.

Tikisi, kad darbuotojai pasiliks

Pasak personalo specialistės V. Kaikarienės, pasitaiko, kad jaunuoliai, padirbę vasarą, pasilieka dirbti ir per mokslo metus.

„Dirbant mokslo metais galioja įstatymo numatytas darbo valandų ir poilsio režimas. Svarbu žinoti – mokslo metais jie gali dirbti tik laisvu nuo mokymosi metu.

Mokslo metų laiku nesulaukusiems šešiolikos galima dirbti iki 12 val. per savaitę. Tai iki 2 val. per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. per dieną ne mokyklos lankymo dienomis. Vaikams dirbti įstatymu draudžiama rytais prieš pamokas – nuo 6 iki 7 valandos bei vakarais ir naktį – nuo 20 iki 6 valandos (paaugliams – nuo 22 iki 6 val.). Paauglių (16-18 m. amžiaus) darbo laiko trukmė – ne daugiau kaip 8 valandos per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme“, – vardijo V. Kaikarienė.

Anot specialistės, šiuo metu yra 100 papildomų darbo vietų pajūryje.

„Daugiausia ieškome pastiprinimo parduotuvėse – salės darbuotojų, kasininkų ir pardavėjų, taip pat gamybos darbuotojų – virėjų, kepėjų bei administracijos darbuotojų. Ieškome darbuotojų tiek visus metus veikiančiose, tiek naujose parduotuvėse, kurios atsidarys vasaros laikotarpiui.

Siekiame sudaryti kuo palankesnes sąlygas, suprantame, kad kiekvienas įmonės darbuotojas vasarą turi ir asmeninių švenčių, suplanuotų veiklų, nori atostogų, todėl darbo grafikus su darbuotojais lanksčiai deriname. Kai kurie mūsų darbuotojai, dirbantys kituose miestuose, nori dirbti ir atostogauti pajūryje, todėl vasarą savo darbuotojams suteikiame rotacijos galimybę“, – pasakojo personalo vadovė.

Darbuotojai iš didžiųjų miestų vyksta dirbti į pajūrį

„Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė Sandra Savickienė sakė, kad jau ne pirmus metus prioritetas teikiamas darbuotojams iš kitų miestų vasaros sezonu dirbti Palangoje.

„Šiems darbuotojams apmokamas apgyvendinimas, taip pat papildomai mokami dienpinigiai už kiekvieną darbo dieną. Pasibaigus vasaros sezonui, darbuotojas gali grįžti dirbti atgal į savo darbo vietą kitame mieste. Pastoviam darbui tiek pajūryje, tiek ir kituose miestuose taip pat ieškome parduotuvių darbuotojų. Pretenduoti į darbo pozicijas gali ir studentai, patirtis nėra būtina, jie bus apmokomi įsidarbinus.

Dėl sparčios tinklo plėtros šalyje, nuolatiniam darbui tiek pajūrio regione, tiek ir kituose Lietuvos miestuose yra ieškomi parduotuvių darbuotojai – šiuo metu į komandą galėtume priimti daugiau nei 100 naujų darbuotojų. Į šias pozicijas gali kandiatuoti ir studentai“, – komentavo S. Savickienė.

Anot jos, visiems darbuotojams po bandomojo laikotarpio yra suteikiamas papildomas privatus sveikatos draudimas.

„Remiantis 2022 m. kovo mėnesio „Rekvizitai.lt“ duomenimis, vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių „Lidl Lietuva“ siekė 1842,71 euro bei yra aukščiausias palyginus su kitų didžiųjų prekybos tinklų vidutiniais darbo užmokesčiais.

Taip pat, viršvalandžiai, jei tokių pasitaiko, yra apmokami minučių tikslumu. Darbuotojams suteikiamos ir kitos papildomos naudos – kasmet rudenį dovanojami vitaminų rinkiniai, dovanos švenčių proga, mokyklinių prekių krepšelis darbuotojų vaikams, nedarbo dienos per didžiąsias metų šventes, teorinių ir praktinių mokymų paketas, anoniminės ir nemokamos profesionalių specialistų konsultacijos psichologiniais, teisiniais ir finansiniais klausimais“, – papildomas naudas vardijo personnalo specialistė.

Didelio poreikio sezoniniams darbuotojams nėra

Prekybos tinklo „Iki“ Komunikacijos vadovė Vaida Budrienė tikino, kad sezoninių darbuotojų laukia.

„Tačiau paprastai jų nėra didelis skaičius, mat labiau orientuojamės į ilgalaikius darbuotojus. Bet ypatingai sezoninių darbuotojų laukiame Šventojoje, kur kviečiame praleisi visą vasarą, darbuotojus aprūpinsime ir gyvenamuoju būstu.

Nepilnamečius taip pat darbiname, tačiau tai labai priklauso nuo darbo vietos“, – komentavo prekybos tinklo atstovė.

Tuo metu prekybos tinklo „Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis sakė, kad sezoniniams darbams priimami tik pilnamečiai darbuotojai.

„Su šiais darbuotojais sudarome terminuotas darbo sutartis vasaros laikotarpiui. Paprastai tada, kai reikia išleisti atostogauti mūsų nuolatinius darbuotojus.

Sezoniniai darbuotojai įdarbinami tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir visi kiti darbuotojai. Apgyvendinimo paslaugų neteikiame. O darbuotojų ieškome visuose miestuose“, – komentavo prekybos tinklo atstovas.