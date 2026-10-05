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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sandoris už 200 mln. eurų: „Prosperus“ fondui leista įsigyti prekybos centrą „Ozas“

2026-10-05 08:49 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 08:49
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Lietuvos investicijų bendrovės „Prosperus Asset Management“ valdomam investiciniam fondui leista įsigyti Vilniaus prekybos ir pramogų centrą „Ozas“ iš Pietų Afrikos Respublikos (PAR) įmonės „NEPI Rockcastle“.

Prekybos centras „Ozas” Žygimantas Gedvila/ELTA

Lietuvos investicijų bendrovės „Prosperus Asset Management“ valdomam investiciniam fondui leista įsigyti Vilniaus prekybos ir pramogų centrą „Ozas“ iš Pietų Afrikos Respublikos (PAR) įmonės „NEPI Rockcastle“.

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Leidimą 200 mln. eurų sandoriui suteikė Konkurencijos taryba.

Per investicinę bendrovę „Prosperus Retail Property Fund“ leista įsigyti po 100 proc. įmonių „Ozantis“ bei „NEPI Rockcastle Lithuania“ akcijų ir perimti vienvaldę jų kontrolę.

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„Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – teigiama pranešime.

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Lietuvoje įsteigta bendrovė „Prosperus“ valdo fondus, kurie investuoja į prekybos, pramonės bei sandėliavimo paskirties nekilnojamąjį turtą ir nekilnojamojo turto įmones Baltijos šalyse, taip pat – į gynybos, energetikos ir viešojo bei privataus sektoriaus partnerystės nekilnojamojo turto objektus.

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Įmonė „Ozantis“ valdo prekybos ir pramogų centrą „Ozas“ Vilniuje bei nuomoja prekybinės paskirties patalpas.

„NEPI Rockcastle Lithuania“ teikia susijusios įmonės „Ozantis“ turto valdymo paslaugas.

Kaip skelbė ELTA, šis sandoris bus vienas didžiausių pavienio komercinio nekilnojamojo turto objekto sandorių Baltijos šalyse. 

„Ozas“ taps pirmuoju „Prosperus Retail Property Fund“ portfelio objektu.

Sandorį ketinama finansuoti fondo nuosavo kapitalo lėšomis ir 135 mln. eurų sindikuotu kreditu, kurį lygiomis dalimis planuoja suteikti SEB ir OP bankai.

Kartu su prekybos centru fondas perims ir dabartinę jo turto valdymo komandą.

2009 m. atidaryto „Ozo“ nuomojamas plotas viršija 70 tūkst. kv. metrų, jame veikia apie 200 operatorių. Šiuo metu prekybos centro patalpų užimtumas siekia 100 proc.

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Prekybos centras „Ozas” Žygimantas Gedvila/ELTA
Vienas didžiausių komercinio NT sandorių Baltijos šalyse: „Ozas“ parduotas už 200 mln. eurų

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