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Pamatykite: Druskininkuose baigtas „Eglės“ sanatorijos gyvenamojo korpuso atnaujinimas

2026-10-01 16:30 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 16:30
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Druskininkuose baigtas „Eglės“ sanatorijos gyvenamojo korpuso „Comfort+“ atnaujinimas.

Druskininkuose duris atvėrė atnaujintas „Eglės“ kompleksas (Organizatorių nuotr.)
GALERIJA (8)

Druskininkuose baigtas „Eglės“ sanatorijos gyvenamojo korpuso „Comfort+“ atnaujinimas.

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Rekonstruotuose pastatuose vienu metu galės apsistoti daugiau nei 400 svečių, ketvirtadienį pranešė „Eglės sanatorija“.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Druskininkuose duris atvėrė atnaujintas „Eglės“ kompleksas

„Atnaujindami „Comfort+“, siekėme, kad visa tai veiktų kaip viena sistema: nuo medicininių paslaugų ir procedūrų iki oro kokybės, ramybės, poilsio ir komforto“, – pranešime sakė „Eglės sanatorijos“ vadovas Artūras Salda.

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Įmonės teigimu, rekonstrukcijos metu atnaujinti kambariai, bendrosios erdvės ir registratūra, be to, įdiegta nauja vėdinimo ir oro kokybės kontrolės sistema.

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Atnaujinimo darbus atliko statybos bendrovė „Conres“, o projekto valdytoja pasirinkta nekilnojamojo turto plėtros grupės „Eika Group“ įmonė „Eika Development“.

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BNS rašė, kad „Eglės sanatorija“ sausį baigė daugiau nei 3 mln. eurų vertės rekonstrukcijos pirmąjį etapą – čia atidaryta atnaujinta gydykla su SPA centru.

Tuo metu 32 mln. eurų vertės antrąjį etapą planuojama baigti iki metų pabaigos. Jo metu iškils naujas vidaus ir lauko baseinų kompleksas, planuojama atnaujinti registratūros, gydyklos korpusus, valgyklos erdves, įrengti 247 kambarius.

Užpernai skelbta, jog privataus kapitalo investicijų fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ į jo valdomos Druskininkų sanatorijos atnaujinimą planuoja investuoti 36 mln. eurų, o įgyvendinus projektą sanatorijos pajėgumai išaugs 30 proc., bus teikiama daugiau gydomųjų paslaugų, išaugs darbuotojų skaičius.

indeliai.lt

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