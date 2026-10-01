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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdoje baigtos „Akropolio“ priestato statybos: štai kas jose įsikurs

2026-10-01 16:01 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 16:01
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Baltijos šalių prekybos ir pramogų centrų valdytoja „Akropolis Group“ baigė naujo Klaipėdos „Akropolio“ priestato statybas, investicijos į jį siekė 6 mln. eurų, ketvirtadienį pranešė įmonė. 

Klaipėdoje baigtos 6 mln. eurų vertės „Akropolio“ priestato statybos (Organizatorių nuotr.)

Baltijos šalių prekybos ir pramogų centrų valdytoja „Akropolis Group“ baigė naujo Klaipėdos „Akropolio“ priestato statybas, investicijos į jį siekė 6 mln. eurų, ketvirtadienį pranešė įmonė. 

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„Naujasis pastatas suteikia 3,5 tūkst. kv. metrų papildomo ploto ir leis mados ir namų prekių segmentą dar labiau sustiprinti prekių ženklais. Tai vienas didesnių pastarųjų metų pokyčių Klaipėdos „Akropolio“ parduotuvių pasiūloje“, – pranešime sakė „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.  

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Naujose patalpose įsikurs naujo koncepto „Reserved“ ir „New Yorker“ parduotuvės – pirmąją planuojama atidaryti lapkričio pabaigoje, o antrą – gruodžio pradžioje. 

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„Pavasarį lankytojams pasiūlysime ir daugiau naujienų. Atsidarys naujausio koncepto „Zara“ parduotuvė, kuri išsiplės net iki 2,85 tūkst. kv. metrų – jos plotas padidės daugiau kaip 70 proc. Duris taip pat atvers 564 kv. metrų ploto „Zara Home“ – pirmoji šio prekių ženklo parduotuvė Klaipėdoje ir visame regione“, – sakė P. Pocius.

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Anot „Akropolis Group“, vieno aukšto pastatas iškilo šiaurinėje prekybos ir pramogų centro pusėje, šalia jo įrengta 220 vietų automobilių aikštelė.

Pasak P. Pociaus, šiuo metu Klaipėdos „Akropolyje“ veikia beveik 200 prekybos, paslaugų, maitinimo ir pramogų vietų, o užimtumas siekia beveik 100 proc.

indeliai.lt

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