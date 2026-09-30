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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Auga group“ pajamos šiemet sumenko 15,5 proc.

2026-09-30 18:34 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 18:34
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Finansinių sunkumų patirianti restruktūrizuojama viena didžiausių Baltijos šalyse ekologiško maisto gamintojų „Auga group“ pirmąjį šių metų pusmetį gavo 13,84 mln. eurų pajamų – 15,5 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai jos siekė 16,37 mln. eurų.

„Auga Group“ BNS Foto

Finansinių sunkumų patirianti restruktūrizuojama viena didžiausių Baltijos šalyse ekologiško maisto gamintojų „Auga group“ pirmąjį šių metų pusmetį gavo 13,84 mln. eurų pajamų – 15,5 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai jos siekė 16,37 mln. eurų.

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Grynasis pusmečio nuostolis siekė 21,2 mln. eurų – 4,9 karto daugiau nei prieš metus, kai jis siekė 4,3 mln. eurų. Grupė pažymi, kad 14,04 mln. eurų buvo vienkartinis nepiniginis apskaitinis nuostolis dėl grybų verslo įmonės „Baltic Champs“ pardavimo.

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Pajamų pokytį daugiausia lėmė 19 proc. mažesnės žaliavinio pieno supirkimo kainos rinkoje ir mažesnis realizuotas 2025 metų derliaus kiekis, skelbia „Auga group“.

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„Toliau didelį dėmesį skiriame sąnaudų valdymui. Nors viskas brangsta, sąnaudas pavyko suvaldyti beveik visose srityse. Kainų aplinka keičiasi: grūdų kainos rinkoje pakilo, o pieno supirkimo kainos pirmąjį pusmetį stabilizavosi, trečiąjį ketvirtį jau matomas jų augimas“, – pranešime sakė „Auga group“ generalinis direktorius Laurynas Miškinis.

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Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) šiemet siekė 3,49 mln. eurų – 1,9 karto mažiau nei prieš metus, kai ji siekė 6,6 mln. eurų.

Augalininkystės segmente uždirbta 0,01 mln. eurų pelno, kai prieš metus patirtas 1,28 mln. eurų nuostolis. Didžiausios įtakos turėjo palankesnės pasėlių vertinimo prielaidos.

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Pienininkystėje pieno pardavimo apimtys augo 2 proc. iki 13,5 tūkst. tonų, bendrasis pelnas siekė 0,53 mln. eurų. Galutiniam vartojimui skirtų produktų pajamos augo 2 proc. iki 2,03 mln. eurų, bendrasis pelnas – 77 proc. iki 0,39 mln. eurų.

Kaip rašė BNS, „Auga group“ vasarį už 8,46 mln. eurų pardavė „Baltic Champs“ Latvijos kapitalo Mhitarjanų šeimos įmonei „Global Champs“. Tai buvo pirmasis iš keturių pagrindinių restruktūrizavimo plano veiksmų, įgyvendintas anksčiau numatyto termino.

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Iš sandorio gautos lėšos panaudotos brangiausiai grupės obligacijų emisijai (14 proc. metinių palūkanų) išpirkti, o skolos ir nuomos įsipareigojimai sandorio dieną sumažėjo apie 11,6 mln. eurų.

„2026 metų pirmasis pusmetis parodė, kad restruktūrizavimo planas veikia ir kad įgyvendiname jį sparčiau, nei buvo numatyta. Tai suteikia aiškumo ir kreditoriams, ir akcininkams, ir mūsų komandai“, – pranešime sakė „Auga group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.

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Balandį, pritarus kreditorių komitetui, steigiamo pieno ūkių fondo valdytoju pasirinkta „ZeroSum Asset Management“. Tęsiamas ir žemę valdančių įmonių pardavimas, pienininkystės verslo ir Raseinių regiono augalininkystės verslo atskyrimas bei realizavimas.

Iš 27 grupės bendrovių, kurioms buvo inicijuoti restruktūrizavimo procesai, 15 pasitraukė susitarusios su pagrindiniais kreditoriais, o likusių 11 bendrovių (išskyrus „Baltic Champs“) planai patvirtinti ir vykdomi.

indeliai.lt

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