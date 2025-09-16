Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šalyje įsigalioja papildomi draudimai žvejams

2025-09-16 10:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 10:41

Antradienį įsigalioja papildomi draudimai šalies upėse žvejojantiems lašišas ir šlakius, pranešė Aplinkos ministerija.

Lašišos Vilnelėje. ELTA / Orestas Gurevičius

0

Anot jos, visą mėnesį, iki pat spalio 16 dienos, dvylikos šalies upių ruožuose privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepaisant to, kokiu būdu ir kokios žuvys žvejojamos. Juose draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo antradienio iki gruodžio 31 d. taip pat draudžiama žvejoti Neryje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad net ir turint žvejo mėgėjo kortelę, rudenį privaloma paleisti visas lašišas ir šlakius. Paimti sugautą lašišą ar šlakį žvejai galės pasibaigus žuvų nerštui – nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir tik turint tuo laikotarpiu galiojančią žvejo mėgėjo kortelę.

