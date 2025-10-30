Šalia Ignalinos atominės elektrinės bus įkasama kapsulė, žyminti radioaktyvių medžiagų atliekyno statybų pradžią

„Tai bus modernus aukščiausius radiacinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkantis paviršinis atliekynas su pažangia stebėsenos sistema, kuri 300 metų užtikrins saugą tol, kol radioaktyviosios atliekos taps nepavojingos aplinkai ir žmogui“, – nurodo IAE.
Anot jos, į paviršinį atliekyną numatyta sudėti visas trumpaamžes mažai ir vidutiniškai radioaktyvias atliekas, kurios šiuo metu saugomos elektrinėse saugyklose ir kurios susidarys eksploatavimo nutraukimo metu.
Atliekyną sudarys trys gelžbetoniniai moduliai, kuriuose galės būti sudėta iki 100 tūkst. kubinių metrų apdorotų, į betoninius konteinerius supakuotų ir sucementuotų radioaktyviųjų atliekų.
Kaip nurodo elektrinė, gamtiniai ir dirbtiniai modulių barjerai neleis atliekoms pasklisti aplinkoje. Teigiama, kad tokie atliekynai turi būti prižiūrimi kelis šimtus metų, o vėliau atliekos jau nekels pavojaus net ir suirus dirbtiniams, inžineriniams barjerams.
Į jį atliekas numatyta dėti iki 2038 m., kol bus atlikti visi elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai ir sutvarkytos visos radioaktyviosios atliekos.
Projekto sutarties vertė – 128 mln. eurų prieš mokesčius, jis turėtų būti užbaigtas 2029 m. pradžioje.
Bendrovės teigimu, atliekynas bus įrengtas šalia Ignalinos AE, Visagino savivaldybėje, Stabatiškės kaimo teritorijoje.
ELTA primena, kad vienas pagrindinių IAE tikslų – įgyvendinti neatidėliotinus objekto išmontavimo darbus, nepaliekant ateities kartoms nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos.
Pirmasis Ignalinos AE blokas buvo sustabdytas 2004 m. gruodžio pabaigoje, antrasis blokas – 2009 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu elektrinėje vykdomi įrangos išmontavimo darbai, elektrinės eksploatavimą nutraukti planuojama iki 2038 metų.
Lietuva uždaryti atominę elektrinę įsipareigojo stodama į Europos Sąjungą ir NATO.