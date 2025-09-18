Šadžius: būtina skatinti investavimo kultūrą, kad žmonės nepravalgytų pensijai kauptų lėšų

„Aktyvūs veiksmai reikalingi ir iš parlamento, ir iš pensijų fondų, ir naujoji Vyriausybė turėtų imtis realių veiksmų propaguojant investavimo kultūrą, kurios, sutikite, Lietuvoje, palyginus su kitomis šalimis, dar yra mažoka“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį kalbėjo R. Šadžius.
Jis pripažino, kad remiantis prognoze, jog 40 proc. gyventojų pasitrauks iš antros pakopos fondų, pinigų įliejimas į bendrą vartojimą laikinai paskatins ekonomikos augimą, tačiau būtina skatinti žmones pinigus ne išleisti, o investuoti.
„Jeigu yra duota, suteikta laisvė žmonėms iš antros pensijų pakopos pasitraukti, galbūt perėjimas į trečią (pakopą – BNS) arba kiti taupymo būdai, kaip (...) svarstoma, ar tai būtų auksas investicinis, ar nekilnojamasis turtas, ar dar kažkokie taupymo būdai“, – k\albėjo R. Šadžius.
Pasak jo, pensijų fondai taip pat galėtų „atlikti savo darbą“, jeigu pavyktų priimti Vyriausybės pavasario sesijoje Seimui pateiktus Pensijų kaupimo ir susijusių įstatymų projektus, kurie leistų fondams Lietuvoje investuoti į platesnį spektrą priemonių, įskaitant įmonių obligacijas, kuriomis neprekiaujama biržoje.
„Dabar jie tokios teisės neturi, nes jų investavimas turi būti absoliučiai saugus, tą saugumą šiek tiek sumažinus su saugikliu, kuris taip pat buvo pasiūlytas. Priėmus šitą įstatymą galima būtų antros pakopos pensijų fondams (...) investuoti šituos pinigus į gynybos pramonę. Manau, tai būtų vienas iš svarbių, galbūt psichologinių postūmių žmonėms apsvarstyti, ar verta jiems trauktis iš antrojo pensijų fondo“, – sakė R. Šadžius.
Valstybės kontrolės skaičiavimais, nuo sausio leidus žmonėms atsiimti lėšas iš antros pakopos fondų jie papildomai gali išleisti apie 1,2 mlrd. eurų.
