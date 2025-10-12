Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Ruošia naują kirtį šiems asmenims: konfiskuos jūsų automobilį

2025-10-12 16:26 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 16:26

Įvertinęs Seimo nario Lino Jonausko iniciatyvą iš brakonieriaujančių žvejų konfiskuoti transporto priemones, parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) siūlo numatyti konkrečius atvejus, kada būtų taikoma tokia sankcija.

Komiteto nariai pritarė TTK pirmininko pavaduotojo Vitalijaus Gailiaus patobulintoms Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisoms, leisiančioms konfiskuoti transporto priemones, draudžiamais įrankiais ar būdais padarius mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą.

4

Komiteto nariai pritarė TTK pirmininko pavaduotojo Vitalijaus Gailiaus patobulintoms Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisoms, leisiančioms konfiskuoti transporto priemones, draudžiamais įrankiais ar būdais padarius mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą.

Šią sankciją taip pat būtų galima skirti už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus. Beje, netekti automobilio grėstų tiek už pirmą kartą, tiek už pakartotinai padarytą administracinį nusižengimą. 

Palieka teisę nuspręsti teismui, ar konfiskuoti automobilį 

Pasak V. Gailiaus, ANK siūloma apibrėžti, kad konfiskuoti būtų galima tik tuos automobilius, kurie buvo panaudoti draudžiamų žvejybos įrankių ar neteisėtai sugautų žuvų gabenimui.

„ANK pataisomis paliekame teisę teismui spręsti, ar konkrečiu atveju skirti automobilio konfiskavimą“, – Eltai sakė V. Gailius. 

Trečiadienį už tokį pasiūlytą reguliavimą vienbalsiai pasisakė  9 TTK nariai. Tačiau galutinį žodį tars Seimas.

„Matome, kad daugėja „serijinių” brakonierių, kurie veikia grupėje ir jų žala žuvų ištekliams siekia keliolika, net keliasdešimt tūkstančių eurų, tačiau baudos nuo pakartotinių nusižengimų jų neatgraso. Transporto priemonės konfiskavimas už neteisėtą žvejybą labiau atgrasytų brakonierius“, – Eltai sakė L. Jonauskas.

Pritarus jo iniciatyvai, būtų suvienodintas medžioklės ir mėgėjiškos žvejybos reglamentavimas.

ELTA primena, kad galiojantis ANK numato baudas, tačiau neleidžia iš brakonierių konfiskuoti transporto priemonių, kurios buvo panaudotos neteisėtų žvejybos įrankių ar žuvies gabenimui. Beje, tai gali grėsti už medžioklės bei atliekų tvarkymo pažeidimus.

