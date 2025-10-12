Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Politikai nesnaudžia: komandiruotėms išnaudojo 0,5 mln. eurų

2025-10-12 12:31 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 12:31

Artėjant metų pabaigai ir išnaudojus apie 82 proc. užsienio komandiruotėms skirtų lėšų, Seimo valdyba ragina parlamentarus, komitetus, komisijas ir frakcijas atsakingai naudoti likusį biudžetą.

Seimas, mokesčiai, pinigai / Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

0

Planuojant keliones politikai raginami įvertinti šiam tikslui skirtų lėšų likutį, kuris šiuo metu siekia apie 112 tūkst. eurų. 

Siekiant efektyvaus pinigų panaudojimo, Seimo kancleris Algirdas Stončaitis kreipėsi į parlamentarus, komitetų biurus, Tarptautinių ryšių skyrių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pakviečiau komandiruotes planuoti atsakingai, įvertinant joms skirtų valstybės biudžeto lėšų faktinį likutį. Planuojant komandiruotes būtina atsižvelgti į prašymų pateikimo terminus – jie turi būti svarstomi Seimo valdyboje likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamos išvykos, nes trumpesnis terminas didina kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Taip pat svarbu atsakingai parinkti kartu vykstančius Seimo kanceliarijos darbuotojus, nes jų skaičius tiesiogiai lemia komandiruotėms skiriamų lėšų planavimą“, – Eltai sakė A. Stončaitis.

Išnaudota virš 0,5 mln. eurų

Iš 2025-iesiems m.politikų komandiruotėms skirtų 650 tūkst. eurų šiuo metu panaudota apie 534 tūkst. eurų – tai yra apie 82 proc. viso šiam tikslui numatyto biudžeto.

Eltos žiniomis, šiais metais daugiausia – apie 248 tūkst. eurų – skirta Seimo delegacijoms tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose.  Iš šios sumos kol kas panaudota 185 tūkst. eurų – apie 75 proc. 

Iš parlamentinei diplomatijai skirtų beveik 195 tūkst. eurų panaudota 176 tūkst. eurų – tai yra 90 proc. 

93 proc. – apie 100 tūkst. eurų – komandiruotėms jau panaudojo Seimo komitetai, dalyvaujantys pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) tarybai parlamentiniuose susitikimuose ir Europos Parlamento (EP) renginiuose. 

Beje, komandiruotėms skirtomis lėšomis Seimo frakcijos beveik nesinaudoja. Jos panaudojo tik 13 proc. numatytos sumos – tai yra apie 1,5 tūkst. eurų.

Seimo Spaudos biuro duomenimis, pernai Seimo narių komandiruotėms buvo numatyta taip pat 650 tūkst. eurų siekiantis biudžetas.

