TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Žinia gyventojams: siūlo atsisakyti šio egzamino „Regitoje"

2025-10-12 15:20 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS
2025-10-12 15:20

Seimas svarstys, ar turintiems automobilio vairuotojo pažymėjimą leisti įgyti motociklo teises išlaikius tik praktinį egzaminą.

Seimas svarstys, ar turintiems automobilio vairuotojo pažymėjimą leisti įgyti motociklo teises išlaikius tik praktinį egzaminą.

0

Tai numatančioms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms po pateikimo pritarė 106 parlamentarai, prieš buvo vienas, o susilaikė penki.

„Šiuo įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad pakaktų vien praktinio egzamino, kurio metu būtų patikrinami būtent A kategorijai svarbiausi gebėjimai – motociklo valdymas, manevravimas ir saugus važiavimas“, – pakeitimus pristatinėjo viena jų autorių socialdemokratė Indrė Kižienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Asmenys, turintys B, C ar D kategorijų vairuotojo pažymėjimus, jau yra įgiję reikalingas teorines žinias. Dėl šios priežasties reikalavimas šiems vairuotojams dar kartą laikyti teorijos egzaminą, norint įgyti A kategoriją, atrodo perteklinis“, – tikino parlamentarė.

Sumažinta administracinė našta tiek vairuotojams, tiek valstybės institucijoms

Pasak Seimo narės, tokiu pakeitimu būtų užtikrintas teisinio reguliavimo nuoseklumas ir aiškumas, sumažinta administracinė našta tiek vairuotojams, tiek valstybės institucijoms, o egzaminavimo procesas taptų labiau orientuotas į realius vairavimo gebėjimus bei eismo saugumo užtikrinimą.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, turintiems teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones suteikiama teisė vairuoti A kategoriją tik po to, kai šie išlaiko egzaminą, kuris įstatyme apibrėžtas kaip teorinių ir praktinių patikrinimas.

Tai, pasak pakeitimų rengėjų, reglamentavimą padaro nesuprantamu ir dviprasmišku.

„Kyla klausimas, kokia prasmė kalbėti apie galimą specialų reglamentavimą, suteikiant teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones turintiems teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones vairuotojams“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.

Pakeitimai toliau bus svarstomi Teisės ir teisėtvarkos komitete, į Seimo posėdžių salę jie turėtų grįžti gruodį.

