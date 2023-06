RRT: 5G tinklas jau dengia daugiau nei 80 proc. Lietuvos

„Skaičiavimai rodo, jog 5G tinklai jau dengia daugiau nei 80 proc. Lietuvos teritorijos. Didžiausią aprėptį šiuo metu turi „Telia Lietuvos“ tinklas, dengiantis daugiau nei 80 proc. teritorijos. „Tele2“ ir „Bitė Lietuvos“ aprėptis neviršija 10 proc. teritorijos“, – pranešime teigė RRT elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė.

Anot tarnybos, 5G tinklo veikimui yra itin svarbi 4G tinklo infrastruktūra.

„Tai reiškia, kad valdymo informacija tarp bazinės stoties ir vartotojo įrenginio keliauja per 4G tinklą, o vartotojo duomenys per 5G. Todėl, norint gauti 5G paslaugą buvimo vietoje, yra būtinas ir 4G signalo padengimas“, – komentavo J. Mikulėnaitė-Baušienė.

2022 metais įvyko du RRT organizuoti 5G dažnių aukcionai, juos laimėjo trys bendrovės: „Telia Lietuva“, „Tele2“ ir „Bitė Lietuva“. Iki šių metų pabaigos jie privalo teikti 5G ryšį visuose penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, o per penkerius metus – bent 98 proc. šalies teritorijos, bent 80 proc. namų ūkių turės gauti 30 Mb/s ar didesnės spartos ryšį, be to, iki 2025 metų pabaigos toks ryšys turės būti įdiegtas valstybinės reikšmės automobilių ir geležinkelių magistralėse.