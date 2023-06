RRT: elektroninių ryšių rinkos pajamos šiemet augo 6 proc. iki 205 mln. eurų

„Tendencijos kol kas nesikeičia – didžiausią įtaką tokiam augimui turi pajamos, gautos už mobiliojo interneto paslaugas. Jos per pirmus tris metų mėnesius pasiekė 87 mln. eurų ir sudarė 42,4 proc. visų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų“, – pranešime teigė RRT.

Mobiliuoju ryšiu išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis augo 25 proc. Anot RRT, ši tendencija atspinti mažėjantį žmonių naudojimąsi fiksuoto ryšio tinklų tradicinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, televizija.

Įrenginių tarpusavio sąveikai naudojamų ryšio numerių M2M (angl. Machine to Machine, Man to Machine, Machine to Man) paslaugoms teikti skaičius per metus padidėjo 73,6 proc. iki 871,5 tūkst.

Anot RRT elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėjos Raimondos Purvienės, didžiausią dalį tokių paslaugų teikė „Bitė Lietuva“.

„535,2 tūkst., arba 61,4 proc. visų M2M paslaugų buvo teikiamos tarp įrenginių, pavyzdžiui, perduodant įvairių skaitiklių duomenis. Pagal galinių įrenginių, naudojamų M2M paslaugoms teikti, skaičių „Bitė Lietuva“ užėmė 50 proc. rinkos“, – pranešime teigė R. Purvienė.

Anot RRT, mažėja ir skambučių trukmė fiksuotojo ryšio tinkle – šiemet ji 26,1 proc. trumpesnė nei prieš metus.

„Tikėtina, kad šiam mažėjimui įtakos turi ir mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų ir ne elektroninių ryšių paslaugų, pavyzdžiui, „Viber“, „WhatsApp“, „Facebook Messenger“ naudojimas“, – aiškino R. Purvienė.

Šių metų pirmąjį ketvirtį fiksuotojo kalbinio ryšio paslaugų gavėjų skaičius buvo mažiausias nuo 2021 metų – per metus jis sumažėjo 12,3 proc. iki 241,7 tūkst.