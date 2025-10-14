Rekordinis kruizinės laivybos sezonas Klaipėdoje

Kaip pranešė valstybinis jūrų uostas, šiemet pasiektas didžiausias turistų skaičius istorijoje, sezonas turistų gausa aplenkė priešpandeminius metus, taip pat pasižymėjo padidėjusiu didelių laivų skaičiumi, ne vienu pirmą kartą į Klaipėdą atplaukusiu laineriu.
Šiemet kruizinės laivybos sezoną Klaipėdos uoste užbaigė 293 metrų ilgio laivas „Norwegian Prima“, kuriuo į Lietuvą atplaukė daugiau nei 3 tūkst. turistų.
Šiemet į uostą atplaukė 59 laivai, iš jų 21 laivas buvo ilgesnis nei 290 metrų. Praėjusiais metais tokių laivų buvo 14, o 2023-aisiais – 12.
Didžiausi šio sezono laivai buvo ilgesni nei 300 m. – praėjusiais metais pastatytas ir birželį pirmą kartą Klaipėdos uoste apsilankęs „Mein Schiff 7“ ir tai pačiai lainerių šeimos grupei priklausantis „Mein Schiff 1“, jų abiejų ilgis – 316 metrų.
Uosto duomenimis, registracijų skaičius rodo, kad pozityvios tendencijos ryškėja ir porai ateinančių metų.
2026 m. į Klaipėdos uostą turėtų atplaukti daugiau laivų nei šiemet – registravosi 68 laivai, o 2027-aisiais atplaukti norą jau yra išreiškę 95 laineriai.
Panašios teigiamos tendencijos stebimos ir kituose Baltijos jūros šalių uostuose – pavyzdžiui, 2027-aisiais į Gdanską ketina atplaukti daugiau kaip 100, o į Stokholmą – 280 laivų.
Taip pat prognozuojama, kad Baltijos jūros dalis kruizinės laivybos rinkoje, lyginant su Viduržemio jūra, toliau augs, tam įtakos turi dideli keliaujančiųjų Viduržemio jūros regione srautai, vietos gyventojų pasipriešinimas bei alinantys karščiai.