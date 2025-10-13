Kulvietis papildė „U-BT“ sudėtį

Praėjusiame sezone puolėjas žaidė „Šiauliuose“ ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 27 minutes pelnė 9,3 taško, atkovojo 4,6 kamuolio, atliko 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,2 naudingumo balo.
there is a new guy in town 🤩 welcome to U-BT, Saulius Kulvietis! 🔥 pic.twitter.com/N1VMGxYnpS— U-BT Cluj-Napoca (@UBTCluj) October 13, 2025
Praėjusiame sezone „U-BT“ komandoje žaidė Gediminas Orelikas.
Klužo Napokos ekipa žaidžia vienoje grupėje su Klaipėdos „Neptūno“ ekipa ir pirmajame tarpusavio mače pergalę šventė rumunų klubas.
