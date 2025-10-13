Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Kulvietis papildė „U-BT“ sudėtį

2025-10-13 22:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 22:00

S.Kulvietis keliasi į Rumuniją

Europos taurėje rungtyniaujanti Klužo Napokos „U-BT“ oficialiai paskelbė, kad prie komandos jungiasi 34 metų 206 cm ūgio lietuvis Saulius Kulvietis.

0

Praėjusiame sezone puolėjas žaidė „Šiauliuose“ ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 27 minutes pelnė 9,3 taško, atkovojo 4,6 kamuolio, atliko 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,2 naudingumo balo.

Praėjusiame sezone „U-BT“ komandoje žaidė Gediminas Orelikas.

Klužo Napokos ekipa žaidžia vienoje grupėje su Klaipėdos „Neptūno“ ekipa ir pirmajame tarpusavio mače pergalę šventė rumunų klubas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

