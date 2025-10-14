Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Buvęs Seimo narys Ulickas sustabdytas neblaivus prie vairo: atimta teisė vairuoti

2025-10-14 11:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 11:22

Buvęs parlamentaras, dabartinis Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Darius Ulickas vairavo automobilį, būdamas neblaivus. Anot Eltos šaltinių, buvusį ilgametį „darbietį“ policijos pareigūnai buvo sustabdę Klaipėdoje, rugsėjo 9 d.

Darius Ulickas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr

Buvęs parlamentaras, dabartinis Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Darius Ulickas vairavo automobilį, būdamas neblaivus. Anot Eltos šaltinių, buvusį ilgametį „darbietį“ policijos pareigūnai buvo sustabdę Klaipėdoje, rugsėjo 9 d.

REKLAMA
1

„Jūsų minimas asmuo buvo sustabdytas rugsėjo 9 dieną, apie 9 val. 43 min., Klaipėdoje, Girulių plente, jam nustatytas 0,49 prom. neblaivumas“, – nurodė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot policijos atstovo, už vairavimą esant neblaiviam D. Ulickui pritaikyta administracinė atsakomybė. Jam skirta 800 eurų bauda. Taip pat iš politiko pusmečiui atimta teisė vairuoti transporto priemonę, o po to dar metus jis galės vairuoti tik automobilį, kuriame įrengtas alkoblokas. 

REKLAMA
REKLAMA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas einantis D. Ulickas šiuo metu dirba Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoju. 

REKLAMA

Jis pats Eltai teigė, kad jį policija neblaivų prie vairo sustabdė atostogų metu. D. Ulickas tvirtino, jog tos dienos išvakarėse šventė, vartojo alkoholinių gėrimus.

„Netyčinis veiksmas buvo. Iš vakar buvo biškutį švęsta ir neįsivertinau situacijos“, – sakė politikas.

D. Ulickas tvirtino sutinkantis su jam skirta nuobauda.

„Aišku, gailiuosi dėl tokio įvykio“, – tikino Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys.

REKLAMA
REKLAMA

Pašnekovas tvirtino, kad teisės vairuoti netekimas pusmečiui jam neužkirs kelio toliau eiti Raseinių socialinių paslaugų  centro direktoriaus pavaduotojo pareigų.

D. Ulickas į Seimą buvo išrinktas 2012-2016 m. kadencijai. Parlamente jis dirbo Aplinkos apsaugos komitete.

Politikas nuo 2011 iki 2025 m. buvo Darbo partijos narys. Anot D. Ulicko, šių metų vasarį jis prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų