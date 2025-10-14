Buvęs Seimo narys Ulickas sustabdytas neblaivus prie vairo: atimta teisė vairuoti

„Jūsų minimas asmuo buvo sustabdytas rugsėjo 9 dieną, apie 9 val. 43 min., Klaipėdoje, Girulių plente, jam nustatytas 0,49 prom. neblaivumas“, – nurodė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Anot policijos atstovo, už vairavimą esant neblaiviam D. Ulickui pritaikyta administracinė atsakomybė. Jam skirta 800 eurų bauda. Taip pat iš politiko pusmečiui atimta teisė vairuoti transporto priemonę, o po to dar metus jis galės vairuoti tik automobilį, kuriame įrengtas alkoblokas.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas einantis D. Ulickas šiuo metu dirba Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoju.
Jis pats Eltai teigė, kad jį policija neblaivų prie vairo sustabdė atostogų metu. D. Ulickas tvirtino, jog tos dienos išvakarėse šventė, vartojo alkoholinių gėrimus.
„Netyčinis veiksmas buvo. Iš vakar buvo biškutį švęsta ir neįsivertinau situacijos“, – sakė politikas.
D. Ulickas tvirtino sutinkantis su jam skirta nuobauda.
„Aišku, gailiuosi dėl tokio įvykio“, – tikino Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys.
Pašnekovas tvirtino, kad teisės vairuoti netekimas pusmečiui jam neužkirs kelio toliau eiti Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojo pareigų.
D. Ulickas į Seimą buvo išrinktas 2012-2016 m. kadencijai. Parlamente jis dirbo Aplinkos apsaugos komitete.
Politikas nuo 2011 iki 2025 m. buvo Darbo partijos narys. Anot D. Ulicko, šių metų vasarį jis prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“.
