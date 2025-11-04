Radviliškio rajone – „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybų pradžia

Dar pernai gruodį „Rheinmetall“ ir Lietuvos valstybinė energetikos grupė „EPSO-G“ patvirtino sutartį dėl bendros įmonės „Rheinmetall Defence Lithuania“ steigimo.
Lietuvai joje priklauso 49 proc. akcijų – „EPSO-G“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
Gamyklos statybų pradžios ceremonijoje antradienį dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, Lietuvoje besilankantis „Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris ir Vokietijos gynybos ministerijos parlamentinis valstybės sekretorius Nilsas Schmidas.
Jau skelbta, kad gamyklą už 141 mln. eurų (su PVM) statys viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, darbus planuojama užbaigti 2026 metų pabaigoje, o gamyklos veiklą pradėti 2027-ųjų pradžioje.
„Rheinmetall“ amunicijos gamykla iškils prie Radviliškio rajone esančios Baisogalos, 340 hektarų ploto sklype, kuris iki praėjusių metų birželio priklausė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU).
Gamykloje dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių.
Numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau eigoje ši suma gali keistis.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) sutartį dėl „Rheinmetall“ Lietuvoje plėtros pasirašė dar 2024 m. birželio pradžioje.
2024 m. liepos viduryje Vyriausybė pritarė ir EIM siūlymui, kad „Rheinmetall“ gamyklai „Lithuanian Center of Excellence for Ammunition“ būtų suteiktas neatidėliotino valstybės saugumo ir gynybos poreikius užtikrinančio projekto statusas.