TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Prokuratūra atlieka tyrimą dėl apgaulingos apskaitos upėtakių veisykloje „FishNet“

2025-09-22 07:52 / šaltinis: BNS
2025-09-22 07:52

Prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingos apskaitos žinomo verslininko Ivano Paleičiko iš dalies valdomoje nuostolingoje Trakų rajono vaivorykštinių upėtakių auginimo bendrovėje „FishNet“.

Prokuratūra

0

„Ikiteisminis tyrimas pradėtas balandžio mėnesį (...) gavus informacijos apie galimas nusikalstamas veikas“, – komentare BNS teigė tyrimui vadovaujanti Šiaulių apygardos prokuratūra.

Ji patvirtino, kad įtarimai pareikšti „FishNet“ vadovui ir akcininkui Vaidui Juodžiui, kuris įtariamas apgaulingu apskaitos tvarkymu. 

„Tai apysunkis nusikaltimas“, – nurodė institucija.

Daugiau informacijos prokuratūra neteikia „siekiant nepakenkti ikiteisminiam tyrimui“.

„FishNet“ vadovas V. Juodis BNS nekomentavo atliekamo tyrimo. 

„Jūs klystate dėl to, kas man yra pareikšta“, – BNS teigė V. Juodis, paklaustas, ar nesutinka su jam pareikštais įtarimais.

Registrų centro duomenimis, 100 proc. „FishNet“ akcijų priklauso Nyderlanduose registruotam fondui „X7 Procapital Fund“, kurio 48,95 proc. valdo V. Juodis, o likusius 51,05 proc. per Lietuvos bendrovę „Spectator“ – I. Paleičikas.

„FishNet“ 2024 metais patyrė beveik 0,4 mln. eurų grynojo nuostolio ir gavo 4,53 mln. eurų pajamų – 25 proc. daugiau nei 2023 metais (3,62 mln. eurų). Nuostolingai ji veikė ir 2020–2023 metais. Įmonė 2024-ųjų pabaigoje turėjo apie 4,59 mln. eurų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas arba jos nevykdymas, taip pat finansinių dokumentų nesaugojimas, slėpimas ar sugadinimas, jei dėl to buvo padaryta didelė turtinė žala valstybei arba kitam asmeniui, baudžiamas bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

