Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už vairavimą girtai teismas iš „Lamborghini“ vairuotojos konfiskavo 70 tūkst. eurų

2025-08-29 10:18 / šaltinis: Prokuraturos.lt
2025-08-29 10:18

Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamuoju įsakymu pripažino, kad sostinės gyventoja (gim. 1992 m.) vairavo transporto priemonę apsvaigusi nuo alkoholio, kai jai buvo nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas. Teismas moteriai skyrė galutinę 2 500 eurų baudą bei baudžiamojo poveikio priemones: uždraudė vairuoti kelių transporto priemones 2 metus ir konfiskavo 70 tūkst. eurų – dalį jos vairuoto automobilio „Lamborghini“ vertės.

Lamborghini Diablo (nuotr. gamintojo)

Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamuoju įsakymu pripažino, kad sostinės gyventoja (gim. 1992 m.) vairavo transporto priemonę apsvaigusi nuo alkoholio, kai jai buvo nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas. Teismas moteriai skyrė galutinę 2 500 eurų baudą bei baudžiamojo poveikio priemones: uždraudė vairuoti kelių transporto priemones 2 metus ir konfiskavo 70 tūkst. eurų – dalį jos vairuoto automobilio „Lamborghini“ vertės.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylos duomenimis, vilnietės vairuojamas automobilis „Lamborghini“ buvo sustabdytas š. m. kovo 30-osios pavakarę sostinės Lazdynų rajone. Moters iškvėptame ore policijos pareigūnai nustatė 1,93 promilių etilo alkoholio koncentraciją.

REKLAMA
REKLAMA

Apie nesaugiai vairuojamą, kitiems eismo dalyviams pavojų keliantį automobilį pareigūnams pranešė pilietiški žmonės.

REKLAMA

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

Spręsdamas dėl nusikalstamos veikos padarymo priemonės – automobilio – konfiskavimo, teismas pritarė prokuroro argumentams ir atsižvelgė į tai, kad automobilis nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui, kuris nežinojo apie daromą nusikalstamą veiką. Įvertinus tai, kad moteris anksčiau nebuvo teista, padarė vieną nusikaltimą, dėl kurio prisipažįsta ir gailisi, iš nuteistosios konfiskuota pakankama baudžiamosios atsakomybės realizavimui suma – 70 tūkst. eurų, t. y. dalis sumos, atitinkančios automobilio „Lamborghini“ vertę.

Baudžiamasis įsakymas jau yra įsigaliojęs.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų