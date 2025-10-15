Premjerė su ŽŪR atstovais aptarė, kaip auginti žemės ūkio pridėtinę vertę

„Pagal žemės ūkio sukuriamą pridėtinę vertę iš vieno hektaro Lietuva yra trečia nuo galo Europos Sąjungoje, todėl būtina ieškoti būdų, kaip galėtume šią vertę auginti. Vienas iš prioritetų – skatinti ūkininkų kooperaciją su vietos pramoninkais ir taip didinti eksportuojamos brangesnės perdirbtos produkcijos, o ne pigesnės žaliavos apimtis“, – Vyriausybės pranešime sakė premjerės patarėjas žemės ūkio ir aplinkosaugos klausimais Vigilijus Jukna.
Jis pabrėžė, kad siekiant tinkamai pasirengti ekstremaliosioms situacijoms reikia didinti Lietuvos apsirūpinimo maistu pajėgumus, ieškoti sprendimų, kurie leistų apsirūpinimo maistu grandinėms veikti sklandžiai.
Susitikimo dalyviai diskutavo apie vidutinių ūkių veiklos sąlygų gerinimo galimybes, žemės ūkio žaliavų ir produkcijos eksporto problemas, taip pat poreikį peržiūrėti Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą.
Susitikime akcentuotas poreikis užtikrinti Lietuvos žemės ūkio tvarumą, koreguoti paramos skirtingoms žemės ūkio sritims sklaidą, išnaudoti tokių sričių kaip šiltnamininkystė, gyvulininkystė, vaisių ir uogų auginimas potencialą.
Šią savaitę premjerė taip pat susitiko ir su Žemės ūkio tarybos atstovais.