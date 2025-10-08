Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Premjerė: mažinti akcizus dyzelinui iki 44 centų būtų sudėtinga

2025-10-08 15:40 / šaltinis: BNS
2025-10-08 15:40

Verslui raginant valdžią nustatyti su kitomis šalimis konkurencingą 44 centų už litrą dyzelino akcizą, premjerė Inga Ruginienė sako, kad tiek sumažinti šį mokestį kurui būtų sudėtinga, tačiau pabrėžia, jog Vyriausybė likusi tartis dėl pauzės keliant akcizus.

Dyzelinas (nuotr. Shutterstock.com)

0

„Kol kas tai sudėtinga. Bet yra dar du mėnesiai, diskutuosim dėl biudžeto ir tikrai ieškosim galimybių“, – trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė, paklausta, ar realu akcizą dyzeliui sumažinti nuo 52 iki 44 centų už litrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes atviri ir pasirengę kalbėti, nes ir į Vyriausybės programą esame įsirašę, kad gal ne 2026, o 2027 metais (didėtų akcizas dyzelinui – BNS)“, – pridūrė ji.

Anot rinkos dalyvių, toks akcizo mažinimas mažinti dyzelinio kuro kainų atotrūkį su Lenkija ir paskatintų vežėjus vėl piltis degalus Lietuvoje.

„Tikrai norime pristabdyti kainų augimą nes suprantame, kad kuras tiesiogiai daro įtaka galutinei paslaugų ir produktų kainai“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Vis dėlto ji ragino nepamiršti, jog ateinančių metų biudžete didžiausias dėmesys turės būti skirtas krašto apsaugai.

„Visi turime suprasti, kad, deja, turime tokią geopolitinę situaciją kai tam tikros lėšos keliauja labai svarbiam tikslui“, – sakė I. Ruginienė.

Rinkos dalyvių trečiadienį paskelbtais duomenimis, dyzelino pardavimai šiemet sumažėjo 15 proc., kai Finansų ministerija tikėjosi tik 6 proc. smukimo.

Pasak jų, Lietuva dėl padidintų akcizų kurui iš planuotų maždaug 200 mln. eurų į biudžetą šiemet surinks tik apie 110 mln. eurų.

Verslas skaičiuoja, jog dėl aukštesnių akcizų degalinių apyvarta šiemet turėtų sumažėti apie 480 mln. eurų, valstybė neteks apie 1,5 mln. eurų degalinių mokamo pelno mokesčio.

indeliai.lt

