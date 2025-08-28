Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ketvirtą savaitę šalies degalinėse pigo dyzelinas

2025-08-28 14:23 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 14:23

Pastarąją savaitę Lietuvoje dyzelinas atpigo 0,6 proc., nežymiai – 0,1 proc. – mažėjo ir benzino kaina, ketvirtadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Kuras, degalinė (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)

Agentūros duomenimis, rugpjūčio 25-ąją litras dyzelino Lietuvos degalinėse kainavo 1,47 euro, o benzinas – 1,39 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sumažėjo iki 8 centų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dyzelino vidutinės kainos per praėjusią savaitę sumažėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje 0,6–0,7 proc., padidėjo Estijoje ir Vokietijoje atitinkamai 2,0 proc. ir 0,5 procento.

Per mėnesį dyzelino kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 1,6–3,8 procento, o per pastaruosius 12 mėn. dyzelinas atpigo visose lyginamose šalyse 0,3–6,7 procento, išskyrus Lietuvą, kur dyzelino kaina išaugo 6,1 procento.

Lenkijoje litras dyzelino dabar vidutiniškai kainuoja 1,38 euro arba 9 centais mažiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,46 Eur/l ir 1,51 Eur/l.

Tuo metu benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo 0,1–1,2 proc., padidėjo Estijoje ir Vokietijoje atitinkamai 2,3 proc. ir 0,5 procento.

Per mėnesį benzino kaina sumažėjo Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje 0,6–3,7 procento, padidėjo Lietuvoje ir Estijoje atitinkamai 0,1 proc. ir 1,6 procento. Per pastaruosius 12 mėn. benzinas atpigo visose lyginamose šalyse 1,7–8 procentais.

Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar yra 1,36 Eur/l – 3 centais mažesnė nei Lietuvoje (1,39 Eur/l). Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,64 Eur/l ir 1,52 Eur/l.

