  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Asociacija: dyzelino pardavimai dėl padidinto akcizo toliau krenta, degalinės skaičiuoja nuostolius

2025-08-27 09:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 09:47

Šių metų sausį-liepą dyzelino pardavimams toliau krentant, degalinių tinklai skaičiuoja nuostolius ir yra priversti imtis drastiškų priemonių – uždaryti degalines pasienyje, trumpinti darbuotojų darbo laiką, pranešime skelbia Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacija (LIEPA).

Transportas BNS Foto

Šių metų sausį-liepą dyzelino pardavimams toliau krentant, degalinių tinklai skaičiuoja nuostolius ir yra priversti imtis drastiškų priemonių – uždaryti degalines pasienyje, trumpinti darbuotojų darbo laiką, pranešime skelbia Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacija (LIEPA).

2

Jei kitais metais dyzelino akcizas kils, kaip numatyta, 2025-2026 m. bendras akcizo didėjimas sieks 47,5 proc. – anot asociacijos, taip sparčiai šalyje neaugo joks kitas mokestis, o tai jau dabar lemia pokyčius rinkoje.

Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, šių metų sausio-liepos mėnesiais Lietuvoje parduota 1,025 mlrd. litrų dyzelino (įskaitant žymėtą dyzeliną) – tai 16,2 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Liepos mėn. fiksuotas 17,3 proc. dyzelino pardavimų sumažėjimas lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai.

„Net įsibėgėjus vasarai, kai dažniausiai stebimas sezoninis pardavimų augimas, dyzelino rinka ir toliau krenta, o šis kritimas beveik 3 kartus viršija optimistines Finansų ministerijos prognozes, kurios šiemet numatė vidutiniškai tik 6 proc. rinkos sumažėjimą. Praėjus daugiau nei pusmečiui po akcizo pakėlimo, situacija degalų rinkoje yra ypač sudėtinga, o pasienio su Lenkija regionuose – situacija tiesiog katastrofiška“, – pranešime cituojama LIEPA prezidentė Kristina Čeredničenkaitė.

Šiemet Lietuvoje ženkliai padidinus dyzelino akcizą, o Lenkijai to nepadarius, vidutinė degalų kaina Lenkijos degalinėse tapo 8-10 ct/l mažesnė nei Lietuvoje, tvirtina asociacija.

„Šį skirtumą išnaudoja tiek pervežimo bendrovės, tiek ir pasienio regiono gyventojai, kurie degalus pilasi Lenkijoje. Lietuvos degalinės, ypač pasienyje, neteko didžiosios dalies klientų. Kai kurių degalinių apyvartos krito net 95 proc, tad verslai priversti mažinti darbo vietas, trumpinti darbo laiką arba visai užverti duris“, – rašoma pranešime.

Anot LIEPA, pardavimų kritimas ypač skaudžiai atsiliepė nedideliems degalinių tinklams, kurie turi mažiau finansinių išteklių nuostoliams kompensuoti. Dėl ženkliai kritusių pardavimų trumpinami kai kurių pasienio degalinių darbo laikai, atsisakoma naktinių pamainų.

„Pasienio degalinės priverstos imtis drastiškų priemonių, siekiant optimizuoti drastišką pajamų kritimą. Visomis išgalėmis siekiama išlaikyti darbuotojus, suprantant, kad atokiose Lietuvos savivaldybės darbo rinkos galimybės yra labai ribotos“, – pabrėžė K. Čeredničenkaitė.

Asociacija teigia raginanti atsakingas valdžios institucijas ne tik stabdyti planuojamą degalų akcizų didinimą nuo 2026 m., bet ir ieškoti sprendimų išlaikyti akcizų lygį, kuris būtų artimas Lenkijoje taikomam akcizo dydžiui. Kitu atveju, LIEPA teigimu, rizikuojama prarasti konkurencingumą ir dar labiau mažinti valstybės pajamas.

SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas anksčiau šią savaitę tikino, kad yra didelis šansas, jog Seimas atidės kuro akcizų didinimą, kuris numatytas 2026 m. pradžioje.

Šiemet įvedus CO2 dedamąją degalams, bendras akcizų augimas benzinui siekė 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms – 41,7 proc. 

Pagal pernai Seime priimtą Valstybės gynybos fondo paketą, akcizas visam kurui nuo metų pradžios pakeltas 6 centais už litrą – įvesta vadinamoji „saugumo dedamoji“.

