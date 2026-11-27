„Aš noriu tikėti, kad santykių tvarumui, kadangi mes istoriškai labai artimos šalys, (…) (galimas „Orlen“ apmokestinimas – ELTA) nepakenks. Jeigu bus kažkokių grėsmių, mes jas tikrai vertinsime. Kol kas jokių indikacijų, kad tai galėtų sukurti kažkokias įtampas tarp šalių, nematome“, – penktadienį Jonavoje žurnalistams sakė premjeras.
Lietuvoje svarstomas viršpelnio apmokestinimo modelis, anot M. Sinkevičiaus, būtų „švelnesnis“ nei tas, kuris yra taikomas Lenkijoje.
„Lenkai tą (viršpelnio apmokestinimą – ELTA) pradėjo daryti su ta pačia kompanija „Orlen“. (…) Turbūt mūsų pamąstymai yra gal net gerokai kuklesni nei Lenkijos pusės“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie anksčiau žadėtą degalų akcizo didinimo stabdymą, M. Sinkevičius teigė, kad sprendimas priklausys nuo to, ar Seime pavyks susitarti dėl viršpelnio apmokestinimo.
„Jeigu sutarimas dėl viršpelnio bus ir pajamos iš viršpelnio bus, prie klausimo dėl (anglies dioksido – ELTA) CO2 dedamosios mes grįšime. Aš manau, kad jeigu nebus, tada turėsime galvoti, ar toliau imtis kažkokių fiskalinių priemonių, bet tada tai yra tik kelias deficito didinimui“, – sakė premjeras.
ELTA primena, jog premjeras laidoje „Elta kampas“ teigė, kad naujojo įmonės „Orlen Lietuva“ mokesčio schema galėtų būti paremta ne bendrovės gautu pelnu, bet įmonės apyvarta.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad naujojo mokesčio dizainas yra antraeilis klausimas. Jis pabrėžė, kad mokestis turėtų būti taikomas horizontaliai sektoriaus įmonėms. Šalies vadovas taip pat tikino šiuo klausimu kol kas „negavęs jokių signalų“ iš Lenkijos premjero ir prezidento.