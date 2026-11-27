Anot senjorų, tam, kad būtų galima kalbėti apie orų gyvenimą, mėnesinė pensija turėtų siekti mažiausiai 4 000 zlotų „į rankas“. Tokia suma lygi apie 895 eurams.
Lenkai nepatenkinti savo pensijomis
Lenkijoje jau gyvena daugiau nei 10 mln. žmonių, vyresnių nei 60 metų.
Nuo 2026 m. kovo 1 d. minimali pensija Lenkijoje yra 1 978,49 zlotų (442 eurai) bruto per mėnesį, t. y. apie 1 800,43 zlotų (403 eurai) „į rankas“.
Daugiau nei 46 proc. apklaustųjų nurodo, kad visapusiškam pragyvenimui jiems reikia daugiau nei 4 000 zlotų (895 eurų) „į rankas“ per mėnesį.
Tik 3 proc. senjorų mano, kad mažiausia išmoka yra pakankama pragyvenimui. Sumokėjus sąskaitas ir vaistus, daugiau nei pusei apklaustųjų per mėnesį lieka ne daugiau kaip 900 zlotų (201 euras).
Tai vos 30 zlotų (6,7 euro) per dieną. Už šią sumą senjorai turi nusipirkti maisto, pasirūpinti transportu, higienos priemonėmis, rūbais ir kitomis išlaidomis.
Dėl mažų išmokų vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių nusprendžia dirbti pasiekę pensinį amžių. Leidinio duomenimis, net 23 proc. apklaustųjų papildomai dirba prie pensijos, o tik 51 proc. respondentų teigia turintys kokių nors santaupų.
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